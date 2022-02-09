Elon Musk'ın biricik Starman'i de içinde! 4 yıl önce uzaya giden Tesla şimdi nerede merak ediyor musunuz?

Elon Musk, kendi Tesla Roadster'ını 4 yıl önce önemli bir olay için kullanmıştı. Musk'ın Mars ve Tesla tutkusunu birleştirdiği bu olayda, SpaceX'in dünyanın en güçlü operasyonel roketi olarak bilinen Falcon Heavy roketi ile birlikte araç Mars hedefiyle uzaya gönderilmişti.

O TESLA, STARMAN İLE BİRLİKTE HALA UZAYDA İLERLİYOR

"Starman" (Yıldız Adam) lakaplı uzay giysisi giymiş bir mankenin direksiyonunda yer aldığı kiraz kırmızısı spor araba hala uzayda, güneşin etrafında yalnız, dikdörtgen bir yörüngede ilerliyor, CNN Business'ın aktardığına göre Mars'ın yörüngesi kadar uzağa seyahat ediyor ve diğer zamanlarda Dünya'nın yörüngesi kadar yakın.

Ancak araç bilimsel bir yolculuk için gönderilmedi, bu bir denemenin lansmanıydı. Bu nedenle SpaceX'in sahte bir yüke ihtiyacı vardı. Bu yüzden kendi Tesla roadster'ını seçti.

ELON MUSK'IN TESLA'SI ŞİMDİ NEREDE?

NASA'nın verilerini takip etmek için kullanan whoisroadster.com sitesine göre, pazartesi günü itibarıyla araç, Dünya'dan yaklaşık 376.5 milyon km (234 milyon mil) ve Mars'tan yaklaşık 322 milyon km (200 milyon mil) uzaktaydı ve insansız bir uzay diyarından geçiyordu.

Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bir astronom olan Jonathan McDowell, CNN Business'a verdiği demeçte, roadster'ın hâlâ tek parça halinde olduğunu, ancak büyük olasılıkla kozmosta yaptığı gezinti sırasında bazı meteoroidler tarafından hedef alındığını söyledi.

Web sitesine göre, son dört yılda, roadster yaklaşık 3.2 milyar km (2 milyar mil) yol kat etti ve çoğunlukla çorak bir boşlukta güneş etrafında yaklaşık 2.6 tur tamamladı.

