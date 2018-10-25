Elon Musk'ın çılgın tünel projesi

Musk ayrıca tünelin 10 Aralık 2018 tarihinde halka açılmasını beklediğini ifade etti. SpaceX'te insanların sistemi ücretsiz olarak deneyebilecekleri özel bir etkinlik düzenlenecek.
Çılgın iş adamının yeni projesi
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Los Angeles'ın altındaki tünel inşa edildiğinde yer altındaki elektrikli taşıyıcılar yayaları, araçları ve motosikletlileri gidecekleri yere saatte 250 kilometre hızla ulaştırarak trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacak.
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Boring Company bu tünele ek olarak, Washington DC ve New York arasındaki bir tünel üzerinde çalışıyor.
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Musk, daha önce yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kullanım ücretinin 1 dolar olacağını açıklamıştı.
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