Elon Musk'ın eşi Grimes X bebeğin fotoğrafını paylaştı! Altı aylık oldu

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk ile birlikteliğinden bir bebeği olan ünlü şarkıcı Grimes, X Æ A-XII adını verdikleri oğlunun son halini paylaştı.

32 yaşındaki şarkıcı, Instagram hikayesinde altı aylık olan oğlunun fotoğrafına yer verdi.



Adına kısaca X denilen bebeğin uzay temalı bir çocuk kitabına ilgi göstermesi dikkat çekti. Malum, babası Elon Musk, uzay çalışmaları ile gündemde. Space X şirketinin ürettiği Falcon 9 roketi, NASA ile ortaklaşa çalışma sonucu dört atronotla birlikte uzaya gönderilmişti. Roket, Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.

Mayıs ayında doğan X bebeğin adı tartışma konusu olmuştu. Gerçek adı Claire Boucher olan 32 yaşındaki Grimes ile 49 yaşındaki dahi mühendis Elon Musk, bebeklerinin ilk ismini X, ikinci ismini AE A-XII ve soyadını da Musk olarak nüfusa kaydettirdi.<



