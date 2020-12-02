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Elon Musk'ın eşi Grimes X bebeğin fotoğrafını paylaştı! Altı aylık oldu

02.12.2020 15:08 | Son Güncelleme:
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Elon Musk'ın eşi Grimes X bebeğin fotoğrafını paylaştı! Altı aylık oldu

Space X uzay şirketinin kurucusu Elon Musk ile şarkıcı Grimes'in X Æ A-XII adını verdikleri ama kısaca X diye çağırdıkları oğulları altı aylık oldu. Grimes'in paylaştığı son fotoğrafta X bebeğin uzaya ilgi duyması dikkat çekti.

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk ile birlikteliğinden bir bebeği olan ünlü şarkıcı Grimes, X Æ A-XII adını verdikleri oğlunun son halini paylaştı.

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32 yaşındaki şarkıcı, Instagram hikayesinde altı aylık olan oğlunun fotoğrafına yer verdi.

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Adına kısaca X denilen bebeğin uzay temalı bir çocuk kitabına ilgi göstermesi dikkat çekti. Malum, babası Elon Musk, uzay çalışmaları ile gündemde. Space X şirketinin ürettiği Falcon 9 roketi, NASA ile ortaklaşa çalışma sonucu dört atronotla birlikte uzaya gönderilmişti. Roket, Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.

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Mayıs ayında doğan X bebeğin adı tartışma konusu olmuştu. Gerçek adı Claire Boucher olan 32 yaşındaki Grimes ile 49 yaşındaki dahi mühendis Elon Musk, bebeklerinin ilk ismini X, ikinci ismini AE A-XII ve soyadını da Musk olarak nüfusa kaydettirdi.<


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