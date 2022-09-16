HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk'ın eski çalışanından çılgın proje! Uzaya ayna koyacak

Elon Musk'ın eski çalışanından çılgın proje! Uzaya ayna koyacak

16.09.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın eski çalışanı 26 yaşındaki mühendis Ben Nowack, uzaya aynalar yerleştirerek geceleri güneş enerjisi üretmeyi planlıyor. Nowack, güneş enerjisini her zamankinden daha ucuz ve erişilebilir hale getirerek fosil yakıtların yerini almasını istiyor.

Elon Musk'ın eski çalışanından çılgın proje! Uzaya ayna koyacak

Daha önce Elon Musk'ın şirketi SpaceX'te çalışan Ben Nowack, çılgın Güneş enerjisi projesiyle gündem oldu. Nowack, Güneş enerjisinin önündeki en büyük engellerinden biri olan, aynı zamanda yatırımcıların güneş panellerine yatırım yapmaktan kaçınmasının başlıca nedenlerinden biri olarak görülen "sadece gündüz üretilebilme" zorluğunu ortadan kaldırmak için harekete geçti. 26 yaşındaki genç girişimci, gece boyunca da güneş enerjisi üretimine izin verecek bir yöntem geliştirdiğini iddia etti. Geliştirdiği yöntemde ise uzay aynalarını kullandı.

BÜYÜK AYNALAR YERLEŞTİRİP GECE GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETECEK

Eski SpaceX mühendisi Nowack, şu anda, güneş enerjisini her zamankinden daha ucuz ve erişilebilir hale getirerek fosil yakıtların yerini alma vizyonuyla kurduğu bir şirket olan Tons of Mirrors'ın CEO'su olarak görev yapıyor. Tons of Mirrors, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) büyük aynalar yerleştirmeyi planlıyor. ISS'teki bu kurulum sayesinde, güneş ışığını gece boyunca Dünya'daki güneş panellerine yönlendirebilmeyi hedefliyor.

güneş enerjisi

"17 TRİLYON DOLARLIK PAZAR"

Ben Nowack, VICE'a verdiği demeçte, “Bugün, Güneş panelleri yılda 20 milyar dolarlık bir endüstri. İnşa ettiğim şey, şu anda sahip oldukları tüm pazarlardan daha büyük." dedi ve bunun 200 yıl içinde fosil yakıtların yerini alması durumunda 17 trilyon dolarlık bir pazar olacağını kaydetti.

Ancak Güneş ışığını uzaydan Dünya'ya yönlendirme fikri yeni bir fikir değil.

İLK ÖRNEĞİ 1977'DE

Bu fikir, ilk olarak 1977'de ABD senatosunda sunulmuştu. Sonraki yıllarda dünyanın dört bir yanından bilim insanları tekniği göstermeye çalıştılar, ancak hiçbiri bunu başaramadı. Şu anda, Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da, enerji talebinin en yüksek olduğu zamanlarda büyük güneş çiftliklerinin yeterli güneş ışığına sahip olmasını sağlayacak bir reflektör teknolojisi üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda Çin ise üç yapay ay geliştirmeyi planladığını açıkladı. Bunlar aynalarla donatılacak ve ülkedeki sokak lambalarının yerini alacak kadar parlak ışık üretme potansiyeline sahip oldukları söyleniyor.

güneş enerjisi-1

Şimdiye kadarki en önemli gelişmelerden biri! NASA, Mars'ta organik madde bulduŞimdiye kadarki en önemli gelişmelerden biri! NASA, Mars'ta organik madde buldu

Nowack'in ilk fikri, uzayda Güneş ışığını aynalar kullanarak yönlendiren sonsuz uzunlukta bir yapıyla Dünya'yı çevrelemekti. Fakat ekonomik olmaması ve bol kaynak ve zaman gerektirmesi nedeniyle bu fikirde bazı değişiklikler yaptı. Son fikri, büyük bir ayna oluşturmak yerine, birden fazla parabolik aynanın ve gelen ışıkları yönlendirip gereksiz ışıkları durdurmak için kolimatörlerin kullanıldığı bir yapı.

FİNANS KONUSUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Nowack şu anda kolimatörleri ISS'ye yerleştirebilmek için para topluyor. Ayrıca gelecekte aynı teknolojiyle donatılmış uyduları uzaya fırlatmayı da planlıyor.

Uzay tabanlı güneş reflektör teknolojisi birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Örneğin, kontrolsüz miktarda Dünya'ya yönlendirilecek ışık bitkilere, hayvanlara ve böceklere zarar verebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Var olduğu doğrulandı: iPhone 14'te can sıkan sorun!Var olduğu doğrulandı: iPhone 14'te can sıkan sorun!
Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'
Anahtar Kelimeler:
uzay Elon Musk güneş enerjisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.