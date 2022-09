Elon Musk'ın eski çalışanından çılgın proje! Uzaya ayna koyacak

Daha önce Elon Musk'ın şirketi SpaceX'te çalışan Ben Nowack, çılgın Güneş enerjisi projesiyle gündem oldu. Nowack, Güneş enerjisinin önündeki en büyük engellerinden biri olan, aynı zamanda yatırımcıların güneş panellerine yatırım yapmaktan kaçınmasının başlıca nedenlerinden biri olarak görülen "sadece gündüz üretilebilme" zorluğunu ortadan kaldırmak için harekete geçti. 26 yaşındaki genç girişimci, gece boyunca da güneş enerjisi üretimine izin verecek bir yöntem geliştirdiğini iddia etti. Geliştirdiği yöntemde ise uzay aynalarını kullandı.

BÜYÜK AYNALAR YERLEŞTİRİP GECE GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETECEK

Eski SpaceX mühendisi Nowack, şu anda, güneş enerjisini her zamankinden daha ucuz ve erişilebilir hale getirerek fosil yakıtların yerini alma vizyonuyla kurduğu bir şirket olan Tons of Mirrors'ın CEO'su olarak görev yapıyor. Tons of Mirrors, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) büyük aynalar yerleştirmeyi planlıyor. ISS'teki bu kurulum sayesinde, güneş ışığını gece boyunca Dünya'daki güneş panellerine yönlendirebilmeyi hedefliyor.

"17 TRİLYON DOLARLIK PAZAR"

Ben Nowack, VICE'a verdiği demeçte, “Bugün, Güneş panelleri yılda 20 milyar dolarlık bir endüstri. İnşa ettiğim şey, şu anda sahip oldukları tüm pazarlardan daha büyük." dedi ve bunun 200 yıl içinde fosil yakıtların yerini alması durumunda 17 trilyon dolarlık bir pazar olacağını kaydetti.

Ancak Güneş ışığını uzaydan Dünya'ya yönlendirme fikri yeni bir fikir değil.

İLK ÖRNEĞİ 1977'DE

Bu fikir, ilk olarak 1977'de ABD senatosunda sunulmuştu. Sonraki yıllarda dünyanın dört bir yanından bilim insanları tekniği göstermeye çalıştılar, ancak hiçbiri bunu başaramadı. Şu anda, Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da, enerji talebinin en yüksek olduğu zamanlarda büyük güneş çiftliklerinin yeterli güneş ışığına sahip olmasını sağlayacak bir reflektör teknolojisi üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda Çin ise üç yapay ay geliştirmeyi planladığını açıkladı. Bunlar aynalarla donatılacak ve ülkedeki sokak lambalarının yerini alacak kadar parlak ışık üretme potansiyeline sahip oldukları söyleniyor.

Nowack'in ilk fikri, uzayda Güneş ışığını aynalar kullanarak yönlendiren sonsuz uzunlukta bir yapıyla Dünya'yı çevrelemekti. Fakat ekonomik olmaması ve bol kaynak ve zaman gerektirmesi nedeniyle bu fikirde bazı değişiklikler yaptı. Son fikri, büyük bir ayna oluşturmak yerine, birden fazla parabolik aynanın ve gelen ışıkları yönlendirip gereksiz ışıkları durdurmak için kolimatörlerin kullanıldığı bir yapı.

FİNANS KONUSUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Nowack şu anda kolimatörleri ISS'ye yerleştirebilmek için para topluyor. Ayrıca gelecekte aynı teknolojiyle donatılmış uyduları uzaya fırlatmayı da planlıyor.

Uzay tabanlı güneş reflektör teknolojisi birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Örneğin, kontrolsüz miktarda Dünya'ya yönlendirilecek ışık bitkilere, hayvanlara ve böceklere zarar verebilir.