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Elon Musk'ın gönderdiği Starlink ekipmanları Ukrayna'ya ulaştı! Başbakan Yardımcısı paylaştı

01.03.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Ukrayna'nın çağrısına kayıtsız kalmadı ve kesintisiz internet sağlamak için Starlink uydu erişimi için gerekli Starlink'i kullanıma açtığını duyurdu. Musk'ın internet erişimi için gönderdiği ekipmanlar Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov da Starlink ekipmanlarının fotoğrafını paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etti.

Elon Musk'ın gönderdiği Starlink ekipmanları Ukrayna'ya ulaştı! Başbakan Yardımcısı paylaştı

Rusya'nın işgal için harekat başlattığı Ukrayna kesintisiz internet sağlamak için SpaceX'in CEO'su Elon Musk'dan destek istemişti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulunmuştu.

MUSK'DAN DESTEK İSTEMİŞTİ

Fedorov paylaşımında, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Elon Musk tweet

SpaceX'in CEO'su Elon Musk ise Ukrayna'nın çağrısına kayıtsız kalmadı. Musk Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlaması için destek istediği Musk, uydu erişiminin aktif olduğunu duyurdu. Musk ise Fedorov'un paylaşımına verdiği yanıtta, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." yanıtını verdi.

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"STARLİN BURADA" NOTUYLA DUYURDU

Bu gelişmelerin ardından ise Elon Musk'un Starlink uyduları üzerinden internet erişimi sağlamak için gönderiği uydu alıcılar Ukrayna'ya ulaştı. Başbakan Yardımcısı Fedorov, gönderilen cihazların fotoğrafını Twitter hesabından "Starlink burada" notuyla paylaştı ve Musk'a teşekkür etti.

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12 BİN UYDULUK AĞ

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Rusya Ukrayna
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