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Elon Musk’ın mekiği 'ilklerin uçuşu'nu tamamlayarak dünyaya döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

NASA astronotları Bob Benhken ve Doug Hurley, Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX şirketinin ürettiği Dragon kapsülüyle Meksika Körfezi’nde denize Türkiye saatiyle 21:48’de iniş yaptı.

Elon Musk’ın mekiği 'ilklerin uçuşu'nu tamamlayarak dünyaya döndü

ABD Başkanı Trump’ın da bir mesajla kutladığı iniş birçok yönden ilklere imza attı.

Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX, NASA astronotları Bob Benhken ve Doug Hurley'i dünyaya getirmeyi başardı. Birçok başarıları ve ilkleri barındıran uçuşta Benhken ve Hurley, uzaya özel girişimle ilk giden astronotlar olarak tarihe geçti. Uçuşu NASA adına gerçekleştiren SpaceX, uzaya insan taşıyan ilk özel girişim şirketi oldu.

ABD en son 1975 yılında denize uzay kapsülü indirmişti, Başkan Donald Trump 45 yıl sonra gelen bu ilki mesajla kutladı. Diğer yandan NASA, 2011 yılında insanlı uzay aracı programını durdurarak o günden itibaren uzaya Rus yapımı ‘Soyuz’ mekikleriyle astronot göndermekteydi. NASA’nın bu başarıdan sonra artık SpaceX mekikleriyle ABD topraklarından uzaya astronot gönderebilecek.

UÇUŞUN HİKAYESİ

Astronotlar Bob Benhken ve Doug Hurley, yaklaşık 2 ay önce SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle uzayda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaşmıştı. Astronotlar bu süre zarfında bilimsel deneyler gerçekleştirmiş ve geçen cumartesi ISS’den Dragon kapsülüyle ayrılmıştı. Astronotlar, dün Meksika Körfezi’ne, denize sağlıklı bir şekilde iniş yaptı.

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