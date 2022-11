Elon Musk'ın müjdesi, hayal kırıklığına dönüştü! Oysa 29 Kasım'ı işaret etmişti ama... Twitter, ücretli mavi tiki erteledi

Twitter CEO'su Elon Musk, platform üzerinden yaptığı açıklamada, mavi doğrulanmış statüsünün yeniden başlatılmasının ertelendiğini duyurdu.

Musk, ücretli mavi onay rozetinin "kimliğe bürünmeyi durdurma konusunda yüksek bir güven olana kadar" beklemeye alınacağını bildirdi.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.



Will probably use different color check for organizations than individuals.