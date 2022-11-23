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  4. Elon Musk'ın müjdesi, hayal kırıklığına dönüştü! Oysa 29 Kasım'ı işaret etmişti ama... Twitter, ücretli mavi tiki erteledi

Elon Musk'ın müjdesi, hayal kırıklığına dönüştü! Oysa 29 Kasım'ı işaret etmişti ama... Twitter, ücretli mavi tiki erteledi

23.11.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, kimlik hırsızlığı korkuları nedeniyle onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasının yeniden başlatılmasını ertelediğini açıkladı. Oysa Baş Twit'çi Elon Musk geçtiğimiz günlerde mavi tik uygulamasının 29 Kasım'da tekrar başlayacağının müjdesini vermişti. Ancak Musk'ın müjdesi hayal kırıklığına dönüşmüşe benziyor. Twitter'ın mavi tik satışına ne zaman başlayacağı artık bilinmiyor.

Elon Musk'ın müjdesi, hayal kırıklığına dönüştü! Oysa 29 Kasım'ı işaret etmişti ama... Twitter, ücretli mavi tiki erteledi

Twitter CEO'su Elon Musk, platform üzerinden yaptığı açıklamada, mavi doğrulanmış statüsünün yeniden başlatılmasının ertelendiğini duyurdu.

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Musk, ücretli mavi onay rozetinin "kimliğe bürünmeyi durdurma konusunda yüksek bir güven olana kadar" beklemeye alınacağını bildirdi.

Musk'ın söz konusu erteleme kararının, markaları ve ünlüleri taklit eden birçok Twitter kullanıcı vakasının yaşanmasının ardından şirket hisse senetlerinin düşmesi nedeniyle alındığı belirtiliyor. (AA)

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sosyal medya Elon Musk Twitter

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