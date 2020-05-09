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  4. Elon Musk'ın oğluna verdiği 'sıra dışı' isim kanun engeline takılabilir

Elon Musk'ın oğluna verdiği 'sıra dışı' isim kanun engeline takılabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2020 02:44 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın oğluna koyduğu alışılmadık ismin California'da kanunlara aykırı olabileceği belirtildi.

Elon Musk'ın oğluna verdiği 'sıra dışı' isim kanun engeline takılabilir

Elon Musk ve Kanadalı şarkıcı Grimes’in oğullarına verdiği "X Æ A-12 Musk" şeklinde yazılan ismin telaffuz zorluğu Amerikan gazeteleri ve sosyal medyadaki gündemini korurken, yasalara da ters bir durum oluşturabileceği öne sürüldü.

Konu ile ilgili çıkan haberlerde, teknoloji milyarderlerinin de uyması gereken kuralların bulunduğu, sıra dışı isim için İngilizce alfabede olmayan Æ sembolünü kullanmasına California yasalarının izin vermeyebileceği yorumları yer aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Musk’ın oğluna gerçekte ne isim verdiğinin bilinmediği, iş adamının bebeğin isminde şifre gizlediği veya gündem oluşturmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Daha önceki iki evliliğinden 5 oğlu olan 48 yaşındaki Musk, pazartesi günü Twitter hesabından bir oğlu daha olduğunu takipçilerine duyurmuş ve bir takipçisinin sorusu üzerine bebeğin isminin "X Æ A-12" olduğunu yazmıştı.

(AA)

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