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Elon Musk'ın parası Twitter'a yetmiyormuş! Dünyada ondan zengini yok ama...

20.04.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'a ilişkin ortaya çıkan yeni bir iddia olay yarattı. New York Üniversitesi'nden bir profesör, Twitter'ı satın almak için yaklaşık 43 milyar dolarlık bir teklif veren dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yeteri kadar likit varlığının olmadığı iddia etti. Peki ünlü milyarder, Twitter'a teklif ettiği 43 milyar doları nasıl ödeyecek?

Elon Musk'ın parası Twitter'a yetmiyormuş! Dünyada ondan zengini yok ama...

Dünya, gerçek zamanlı milyarderler listesine göre dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk ile Twitter arasında yaşanan gelişmelerle çalkalanıyor. Aslında her şey Musk'ın Twitter'dan yüzde 9'un üzerinde hisse almasıyla başladı. Daha sonra Musk, yönetim kurulunda bir koltuk kazandı ancak Twitter'ın beyin takımı diyebileceğimiz bu kurula katılmayı reddetti. Ardından ünlü milyarder, Twitter'ı satın almak için hisse başına 54,20 vererek yaklaşık 43 milyar dolarlık bir teklif sundu. Fakat Twitter, zehirli hap yöntemini devreye aldı. Böylece Musk'ın Twitter'ı nasıl alacağı tam bir bilinmeze dönüştü. Ancak bugün olay bir iddia gündemi sarstı.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANININ YETERLİ PARASI YOKMUŞ!

Screenrant'ın haberine göre; New York Üniversitesi'nden profesör Scott Galloway, Elon Musk'ın tamamı nakitle yapılacak bir anlaşmayla Twitter'ı satın almaya yetecek kadar likit varlığa sahip olmayabileceğini iddia etti. Galloway, Musk'ın anlaşmayı finanse etmesinin tek yolunun Tesla hissesine karşılık borç almak olduğunu öne sürdü. Dolayısıyla Musk için ileriye dönük tek yol, Tesla varlıklarını riske atmak gibi görünüyor.

Forbes'in gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Elon Musk, 269 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı.

Elon Musk

Elon Musk'tan tehdit gibi mesaj! 'Twitter'ı satın alırsam...'Elon Musk'tan tehdit gibi mesaj! 'Twitter'ı satın alırsam...'

Öte yandan, Musk'ın servetinin büyük bir kısmı Tesla ve SpaceX hisselerinde yatıyor. Ünlü milyarderin mevcut likit varlıklarının ise yaklaşık 2,95 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da 43 milyar dolar teklif ettiği Twitter'ı satın almaya yetmiyor.

Galloway ayrıca Musk'ın bankalardan 40 milyar dolarlık kredi almakta zorlanabileceğinden de bahsetti. iddia etti. Musk'ın parayı toparlayabilmek için birden fazla bankaya gitmesi gerekebileceği de öne sürülenler arasında.

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Elon Musk
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