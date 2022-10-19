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Elon Musk'ın parfümü 'Burnt Hair' bitti! Binlerce şişe sattıktan sonra tükendiğini duyurdu

19.10.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın parfümü Burnt Hair tükendi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su şirketi The Boring Company aracılığıyla satışa sunduğu parfümünün 28.700 şişe sattığını ve sadece 1.300 adet kaldığını söyledikten sonra tükendiğini duyurdu. Musk, daha önce "Lütfen parfümümü satın alın, böylece Twitter'ı satın alabilirim" demişti.

Elon Musk'ın parfümü 'Burnt Hair' bitti! Binlerce şişe sattıktan sonra tükendiğini duyurdu

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde parfüm işine girmiş, Burn Hair (yanmış saç) isimli bir parfümü 100 dolardan satışa çıkarmıştı. Ünlü milyarder kendi parfümünün duyurusunda sonra Twitter biyografisini "Parfüm Satıcısı" olarak değiştirmişti. Elon Musk parfümü Burn Hair hakkında Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

ELON MUSK'IN PARFÜMÜ HAKKINDA YENİ GELİŞME

Musk, dün sabaha karşı paylaştığı ilk tweet ile 28.700 şişe Burnt Hair parfümün satıldığını duyurdu. "Bu benzersiz, sınırlı sayıda üretilen koleksiyon parçasından sadece 1.300 adet kaldı." dedi.

Elon Musk tweet

Sabah saatlerinde tekrar bir tweet atan Musk bu kez parfümün tükendiğini açıkladı.

Musk tweet

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"SİZ PARFÜMÜNDEN ALIN Kİ BEN DE TWITTER'I ALABİLEYİM"

Elon Musk, daha önce sosyal ağ Twitter'ı satın almak için verdiği teklifi tekrar gündeme getirmiş ve kendi yönetimi altındaki bir Twitter için takipçilerinden parfüm satın almalarını istemişti. Musk bu konuda ""Lütfen parfümümü satın alın, böylece Twitter'ı satın alabilirim" ifadesini kullanmıştı. Diğer bir deyişle, "Siz parfümümden alın ki ben de Twitter'ı alabileyim" demişti. Nitekim Elon Musk'ın istediği olmuş gibi görünüyor zira parfüm tükendi. Şimdi gözler Musk'ın Twitter anlaşmasında.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk parfüm
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