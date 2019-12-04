HABER

Elon Musk'ın "pedofil" suçlaması olayında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 07:33 | Son Güncelleme

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk, Tayland'da geçen sene bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth hakkında sosyal medyadan yaptığı "pedofil" suçlaması nedeniyle hakim karşına çıktı.

Elon Musk'ın "pedofil" suçlaması olayında yeni gelişme

Musk, Unsworth'ün kendisine hakaret davası açması üzerine Los Angeles'ta bir mahkemede ifade verdi.

Elon Musk, ifadesinde, önce İngiliz dalgıcın kendisine hakaret ettiğini ve bunun üzerine kendisinin de ona cevap verdiğini söyledi.

Mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması için hazırlattığı mini denizaltının, kurtarma operasyonunda yer alan Unsworth tarafından ''reklam yapmak istediği'' şeklinde eleştirilmesi üzerine Musk da dalgıcı, Twitter'da ''pedofil'' olarak nitelendirmişti.

Duruşmada, dalgıcın eleştirisinin, çocukların kurtarılması için yaptığı ''iyi niyetli'' teklifine yönelik ''nedensiz bir saldırı'' olduğunu savunan Elon Musk, aslında ne onun ne de kendisinin birbirlerine yönelik hakaretlerinin kasıtlı olduğuna inandığını, doğup büyüdüğü Güney Afrika'da ''pedofil'' kelimesinin ''yaygın bir hakaret'' olduğunu ve aslında dalgıcın gerçekten pedofil olduğunu kastetmediğini iddia etti.

Davanın görülmesine devam edilecek.

İngiliz dalgıcı "pedofil" olmakla suçlayan Musk, daha sonra gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımı silerek, Vernon Unsworth'tan özür dilemişti. Unsworth ise Los Angeles'ta Musk'a dava açmıştı.

(AA)

PARTNERO işten aldığı maaşı açıkladıO işten aldığı maaşı açıkladı
İstanbul'da yağmur etkili oluyorİstanbul'da yağmur etkili oluyor
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısıMeteoroloji'den yoğun kar uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dalgıç Elon Musk Mağara pedofil suçlama TAYLAND Tesla Vernon Unsworth

En Çok Okunan Haberler

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Fenerbahçe Kadıköy'de rahat kazandı!

Fenerbahçe Kadıköy'de rahat kazandı!

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Uludağ'da 3 gün önce kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları yeniden başladı

Fotoğraf gönderip 'biz buraya gidiyoruz' dediler, kayboldular...

Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de deprem

Meteoroloji'den 4 Aralık hava tahmini raporu (Kar yağışı olan iller)

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Avustralya sığınmacıların yararına olan "tıbbi transfer yasası"nı iptal etti

Avustralya sığınmacıların yararına olan "tıbbi transfer yasası"nı iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.