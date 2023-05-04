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  4. Elon Musk'ın şirketi SpaceX bir kez daha başardı! Tam 56 adet...

Elon Musk'ın şirketi SpaceX bir kez daha başardı! Tam 56 adet...

04.05.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait 56 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletinden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX bir kez daha başardı! Tam 56 adet...

Girişimci iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yerel saatle 03.31'de başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Atlantik Okyanusu'nda bulunan insansız platform "A Shortfall of Gravitas"a ineceği açıklandı.

Fırlatıldı ancak kısa süre sonra... Fırlatıldı ancak kısa süre sonra...

46'SINI GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖNDERMİŞTİ

Öte yandan SpaceX, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği bilinen Starlink uydularından 46'sını geçtiğimiz hafta yörüngeye göndermişti. (İHA)

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SpaceX Starlink

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