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Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya "ırkçılık" cezası!

05.10.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ırkçı davranışlar nedeniyle tazminata mahkum oldu. Tesla'nın fabrikasında çalışan Owen Diaz'ın ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle açtığı davada, Tesla'nın yaklaşık 137 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya "ırkçılık" cezası!

Tesla, Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketlerden yalnızca biri. Elektrikli otomobil üretimine odaklanan ve bu otomobilleri üreten birden fazla fabrikaya sahip olan şirket, şu sıralar aldığı dev bir ceza ile gündemde.

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TESLA'DA IRKÇILIĞA MARUZ KALDIĞINI İDDİA ETTİ

Çıkan haberlere göre, 2015 ve 2016 yıllarında şirkette çalışan asansör operatörü Owen Diaz, Tesla'ya düşmanca bir çalışma ortamı ve ırkçılık iddiasıyla dava açtı. Diaz, kendisine "Afrika'ya geri dön" denildiğini söylerken, çalışma ortamında ırkçı karalamalarla da karşılaştığını öne sürdü. Dava ise Kaliforniya'da görüldü.

Tesla

TESLA TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM OLDU

Mahkeme jürisi, Diaz'ın iddialarını değerlendirdi ve Tesla'nın yaklaşık 137 milyon dolarlık tazminat ödemesine karar verdi. Söz konusu tazminatın 130 milyon doları ceza, 6.9 milyon doları ise Diaz'ın yaşadığı stres nedeniyle verildi.

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"HALA MÜKEMMEL DEĞİLİZ"

"2015 ve 2016'da mükemmel olmadığımızın farkındayız. Hala mükemmel değiliz. Ama çok yol kat ettik." diyen Tesla'nın ise bu kararı temyize götürüp götürmeyeceği şimdilik belirsiz.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Elon Musk
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