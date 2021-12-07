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Elon Musk'ın şirketine Fransa'dan rakip geliyor!

07.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın uzay şirketi ArianeGroup'un, Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan SpaceX şirketiyle rekabet edebilmek için yeniden kullanılabilir roket fırlatma sistemi üreteceği belirtildi.

Elon Musk'ın şirketine Fransa'dan rakip geliyor!

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, seçim bölgesi Eure’da bulunan Vernon kentindeki uzay şirketi ArianeGroup'un üretim merkezini ziyaret etti.

Le Maire, burada yaptığı açıklamada, ArianeGroup’un 4 yılda yeniden kullanılabilir roket fırlatma sistemi üreteceğini duyurdu.

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ARIANEGROUP 2026'YI HEDEFLİYOR

ArianeGroup’un yeniden kullanılabilir roketler geliştiren SpaceX gibi Amerikan uzay şirketlerinin gerisinde kaldığını belirten Le Maire, Avrupa’da üretilecek yeniden kullanılabilir roket sistemini 2026’da fırlatmayı hedeflediğini kaydetti.

Le Maire, ArianeGroup’un havacılıkta hidrojenik itiş sistemi konusunda da çalışmalar yapacağını ifade ederek Vernon’daki şirketin, yenilenebilir elektrik kaynaklarında ve hidrojen üretiminde merkez olacağını aktardı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan SpaceX firması, uyduları uzaya fırlatmak için yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketini 10 yılda üretmişti.

(AA)

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Elon Musk
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