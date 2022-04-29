Elon Musk'ın Tesla'sından sürücülere şok! Binlerce araç geri çağırılıyor

Tesla, CEO'su Twitter'ı satın almakla meşgulken ABD'deki yaklaşık 48,000 adet Model 3 Performance aracını geri çağırıyor.

İŞTE TESLA'NIN GERİ ÇAĞIRMA GEREKÇESİ

Tesla'nın ABD'deki yaklaşık 48,000 adet Model 3 Performance aracını "Track Modu"ndayken hız göstergesini göstermeyebilecekleri gerekçesiyle geri çağırdığı aktarılıyor.

Tesla'nın belgelerine göre 2018 ve 2022 yılları arasındaki araçlar geri çağrılacak. Tesla, sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yapacak. Tesla, Aralık ayındaki ürün yazılımı güncellemesinin, hız birimini kullanıcı arayüzünden kaldırdığını açıkladı. (Reuters)

