Elon Musk'ın trafiğe son veren Loop tünellerinde kullanılacak otomobiller açıklandı!

The Boring Company'nin kurulmasının ilginç bir hikayesi var. Bundan yaklaşık 3 yıl önce Elon Musk, yine Twitter'ı aktif bir şekilde kullanırken trafik beni çıldırtıyor konulu bir tweet atmıştı. Bu tweet'in ardından herkes Elon Musk'ın 'İstanbul trafiğinden bunalan her birey gibi' bir patlama noktasına geldiğini düşünüyordu. Nitekim hiç de böyle olmadı. Musk, gerçekten çıldırma noktasındaydı ve o noktada trafik sorununu çözüme kavuşturmak için düşünmeye başladı. The Boring Company de böyle bir düşüncenin ürünü oldu. Musk, The Boring Company ile birlikte çeşitli şehirler arasında yer altı tünelleri açarak trafiksiz ve hızlı bir ulaşım vadetti. Bunun için Las Vegas'ta kazı çalışmaları yürüten The Boring Company, artık mutlu sona çok yaklaştı. Mutlu sona yaklaşılmasıyla birlikte de diğer detaylar netleşmeye başladı. Bu detaylardan birisi Loop adı verilen tünellerde hangi otomobillerin kullanılacağına yönelikti.

İŞTE LOOP TÜNELLERİNDE KULLANILACAK OTOMOBİLLER!

The Boring Company, Loop tünelleri için yeni bir açıklama yaptı. Şirket yaptığı açıklamada Loop'ta kullanılacak araçların modellerini paylaştı. Buna göre tünellerde Tesla Model S, Tesla Model X ve Tesla Model 3 kullanılacak. Yani Tesla markası dışında yer alan herhangi bir otomobili tünelde kullanmak henüz mümkün değil.