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Elon Musk'ın Truth Social paylaşımı kafaları allak bullak etti! Herkesin merak ettiği Truth Social nedir?

28.04.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, kendi hesabından kafaları karıştıran bir Truth Social paylaşımı yaptı. Musk, Truth Social'ın App Store'da patronu olmak için peşinden koştuğu Twitter'ı ve TikTok'u geride bıraktığını söyledi. Kafaları allak bullak eden bu paylaşım sonrası Truth Social sosyal medyada tam bir merak konusu oldu. Peki Truth Social nedir? Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle 6 Ocak 2021 tarihine gitmemiz gerek.

Elon Musk'ın Truth Social paylaşımı kafaları allak bullak etti! Herkesin merak ettiği Truth Social nedir?

Twitter'ın yeni patronu artık Elon Musk. Ünlü milyarder günler süren mücadelesi sonrası Twitter'ın sahibi olmayı başardı. Bu biraz da onun inatçılığıyla gerçeğe dönüştü. Twitter'ın yönetim kurulu, zehirli hap yöntemi gibi yöntemleri uygulamaya çalışmış olsa da sonunda Musk ile anlaşmak için masaya oturdu. Böylece Musk, Twitter'ın sahibi oldu. Çılgın tarafıyla tanınan Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra paylaşımlarına ise hiç ara vermedi. Yine pek çok konu hakkında tweet'ler atmaya devam etti. Elbette, bu tweet'lerden bazıları sahibi olduğu Twitter hakkındaydı. Ancak attığı son tweet'lerden biri, takipçilerinin kafasını allak bullak etmeyi başardı. Tweet'in konusu ise Twitter'ın potansiyel rakiplerinden biri olabilecek Truth Social'dı.

Musk, paylaştığı tweet'te sosyal ağ Truth Social'ın App Store'da Twitter ve TikTok'u geride bıraktığını paylaştı. Bu oldukça ilginç ve kafa karıştırıcı bir tweet'ti. Çünkü Musk, yeni satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'ın başka bir ağ tarafından geçildiğini ifade etmişti. Bu çok normal bir durum gibi görünmüyordu. Bu yüzden insanların kafası oldukça karıştı.

Elon Musk tweet

Truth Social ise belki de hiç olmadığı kadar merak konusu olmaya başladı. Peki neydi bu Truth Social dedikleri?

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TRUTH SOCIAL NEDİR?

Truth Social nedir sorusunun cevabını verebilmek için öncelikle hikayenin başladığı tarihe, 6 Ocak 2021'e dönmemiz gerek. 6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin Demokrat aday Joe Biden'ın zaferle ayrıldığı sonuçlarını protesto etmek için toplandı. Trump, sosyal ağdaki hesapları üzerinden destekçilerini protesto için toplanmaya davet etmişti. Toplanma yeri ise ABD'nin başkenti Washington, DC'iydi. Bir grup protestocu Kongre'ye yürüdü ve binaya dünya çapında gündem yaratacak bir baskın düzenledi.

Bu olay sonrası sosyal medya platformları şiddetli bir ayaklanmayı kışkırttığı için Trump'a karşı yasaklar uygulamaya başladı. Facebook, Spotify ve Twitter... Hepsi Trump'a karşı önlemler aldı ve hesaplarına kısıtlamalar uyguladı. Twitter ise Trump'a kapıları sonsuza dek kapattı. Böylece Trump'ın Twitter'a giriş izni kalmadı.

Trump

Bundan sonra Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı. Böylece 21 Şubat'ta Truth Social doğdu. Trump Media & Technology Group şirketinin arkasında olduğu Truth Social, ilk başta bazı sorunlarla karşılaştı. Web sitesi veri analizi sağlayan SimilarWeb, siteye gelen ortalama bir ziyaretçinin, muhafazakar diğer ağlara kıyasla, sitede yalnızca 90 saniye geçirdiğini ortaya çıkardı. "Günlük aktif kullanıcılar" 513.000'de seyrediyordu.

Trump'ın sosyal medyası

New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika bölümünün başında bulunan Joshua Trucker uygulamanın o zamanki performansını "Tam bir felaket" olarak tanımlamıştı.

VE ELON MUSK'IN TWEET'İNE GELİRSEK...

Musk, Twitter'ın katetmesi gereken yollar olduğunu söylemek istemiş olabilir ya da kendisine Trump'ı geri döndürmesi için çağrı yapan ABD'deki Cumhuriyetçi kesime göz kırpmış olabilir. Bunun kesin bir cevabı yok. Ancak kesin cevabı olan bir şey var; O da şimdilik sadece App Store'da bulunan Truth Social'ın ABD'de indirilip ilgi görmeye başladığı.

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sosyal medya Elon Musk Donald Trump
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