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  4. Elon Musk'ın Twitter hamlesi Tesla'ya yaramadı! Milyarlarca dolarlık kayıp yaşadı

Elon Musk'ın Twitter hamlesi Tesla'ya yaramadı! Milyarlarca dolarlık kayıp yaşadı

27.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alabilmek için hisse satışı yapabileceğine yönelik endişeler nedeniyle, elektrikli otomobil üreticisi dün 126 milyar dolar değer kaybetti.

Elon Musk'ın Twitter hamlesi Tesla'ya yaramadı! Milyarlarca dolarlık kayıp yaşadı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması konuşulmaya devam ediyor. Ünlü milyarder, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için şirket yönetimi ile anlaşmıştı. Bu rakamın 21 milyar dolarını kendisinin karşılaması gerekiyor.

ENDİŞELERLE DEĞER KAYBI GELDİ

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alabilmek için hisse satışı yapabileceğine yönelik endişeler nedeniyle Tesla'da büyük kayıp yaşandı. Şirket, dün 126 milyar dolar değer kaybetti.

Tesla

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Tesla Twitter anlaşmasında bir taraf olmasa da Musk'ın satın almayı nasıl fonlayacağını kamuya açıklamayı reddetmesinin ardından hisseleri spekülatif satışların hedefi oldu. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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