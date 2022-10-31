MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elon Musk'ın Twitter için ücret planını duyan Demet Akalın tepki gösterdi: Yok anasının nikâhı

Elon Musk'ın Twitter için ücret planını duyan Demet Akalın tepki gösterdi: Yok anasının nikâhı

31.10.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ABD'li girişimci Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan ücret alacağı haberleri ortaya atıldı. Twitter'da onaylı mavi tikli hesabı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan bu girişime tepki geldi.

Elon Musk'ın Twitter için ücret planını duyan Demet Akalın tepki gösterdi: Yok anasının nikâhı

Dünyanın en ünlü milyarderi olan Elon Musk, aylardır peşinden koştuğu sosyal medya platformu Twitter'ı geçtiğimiz günlerde satın alarak yönetimine geçti. Twitter'da önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Musk'ın mavi tikli hesaplardan da aylık 20 dolar alacağı iddia edildi.

Musk’ın planına göre Twitter'da abonelik ücreti olacak. Mavi tik edinmek için de abone olmak şart koşulacak. Şu an mavi tiki olan kullanıcılarsa, mavi tikini kaybetmemek için 90 gün içinde abonelik sistemini satın almaları gerekecek.

Başlıksız-3

TWITTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ

Twitter’daki mavi tikli hesaplardan ücret alınacağı haberi yayılınca şarkıcı Demet Akalın’ın tepkisi gecikmedi. Akalın, sosyal medya hesabından isyan ederek “Yok anasının nikâhı” dedi.

Dünya Elon Musk'ın bu hareketini konuşuyor! Twitter'ın merkezine lavaboyla giriş yaptı Dünya Elon Musk'ın bu hareketini konuşuyor! Twitter'ın merkezine lavaboyla giriş yaptı
Paylaştığı fotoğrafla tartışmalara son noktayı koydu! Paylaştığı fotoğrafla tartışmalara son noktayı koydu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gecenin Ucunda dizisindeki 'ölüm terapisi' sahnesi olay oldu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdiGecenin Ucunda dizisindeki 'ölüm terapisi' sahnesi olay oldu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdi
'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı
Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den dekolteli paylaşım!Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den dekolteli paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Demet Akalın Twitter sosyal medya ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

Kaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu! 500 gramı 100 lira

Kaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu! 500 gramı 100 lira

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

'Bugün öğrendim' diyerek duyurdu: Bunların karşılarında olacağız

'Bugün öğrendim' diyerek duyurdu: Bunların karşılarında olacağız

"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin

"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin

Erdoğan tarih verdi! CHP tepki gösterdi "Sır gibi saklanıyor"

Erdoğan tarih verdi! CHP tepki gösterdi "Sır gibi saklanıyor"

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.