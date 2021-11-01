Elon Musk'ın uzay tuvaleti, astronotlar için yasaklandı!

Space.com'un haberine göre, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Dragon uzay aracı ile yakında Dünya'ya dönecek astronotlar, eve dönüş yolculuğunda çok önemli bir sistemi kullanamayacaklar: uzay tuvaletini.

UZAY TUVALETİ KULLANIM DIŞI OLACAK

NASA yetkilileri yapılan açıklamada, SpaceX'in Crew Dragon Endeavour uzay aracındaki tuvaletinin, Kasım ayı başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrıldıktan sonra dört Crew-2 astronotu için kullanım dışı olacağını söyledi.

Bu yasağın nedeni, SpaceX'in Eylül ayındaki Inspiration4 adlı sivil uçuşunda görülen idrar sızıntısı. SpaceX, gelecekteki uçuşlarda sızıntıları önlemek için tuvaletini yeniden tasarlamıştı.

NASA'nın Ticari Mürettebat programının yöneticisi Steve Stitch, gazetecilere verdiği demeçte, "Niyetimiz, gördüklerimizden dolayı eve dönüş ayağı için sistemi hiç kullanmamak" dedi.

Öte yandan Stitch'e göre mürettebatın tuvalet ihtiyacını yerine getirmelerine izin vermek için başka yollar var.

Buna göre astronotlar, eve dönerken uzay kıyafetlerinin altına özel bir iç çamaşırını giyecekler.

Uçuşta NASA astronotları Shane Kimbrough ve Meghan McArthur, Japon Uzay Ajansı'ndan Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet yer alacak.

