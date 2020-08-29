Elon Musk, insan beynini bilgisayarlara bağlayan ilk ticari cihaz Neuralink'i tanıttı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketi Neuralink'in yıllardır üzerinde çalıştığı beyin implantını tanıtarak bu teknolojinin hafıza kaybından depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söyledi.

Çip ayrıca beyne doğrudan müzik yayını yapmak ya da klavyeye dokunmadan düşünceyle yazı yazabilmeyi sağlama gibi amaçlarla kullanılabileceği daha önce açıklanmıştı.

Son dönemdeki araştırmalar, bir kişinin beynindeki nöronların okunabildiğini göstermiş olsa da, mevcut teknoloji sınırlı ve külfetliydi.

Musk'ın tanıttığı 'Link' adlı çip ise bir madeni para büyüklüğünde ve kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor.

"BİR AKILLI SAATTEN BEKLENEBİLECEK TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP"

Tanıtımında, söz konusu çipin 'bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özelliklere sahip olduğunu' söyleyen Musk, çipin endüktif olarak şarj edildiği bilgisini paylaştı.

Çipin 'Tesla' arabalarının otomatik pilotunu kontrol etmek için de kullanılabileceğini belirten Musk, çipin bir gün oyun oynamak için de kullanılabilme ihtimalinin 'yüzde 100' olduğunu vurguladı.