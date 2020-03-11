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Elon Musk iOS için Apple'ı hedef aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

SpaceX Tesla gibi dev şirketlerin sahibi ve kurucusu Elon Musk, Washington'daki Satellite 2020 konferansında bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında teknolojinin yeterince iyi olmadığını söyleyen Musk, Apple'ı da bombaladı. Musk, iOS güncellemelerinde ortaya çıkan hatalar nedeniyle Apple'a ağır sitemlerde bulundu.

Elon Musk iOS için Apple'ı hedef aldı!

Elon Musk Tesla, SpaceX gibi firmalarla ne kadar geleceğin teknolojisini bugünden sunmaya çalışma da başarı ise, polemik yaratmada da bir o kadar başarılı bir isim. Daha önce birçok firma ve birçok isim hakkında ağır eleştirilerde bulunan Musk'ın hedefinde bu kez Apple vardı.

ELON MUSK APPLE'I BOMBALADI

Elon Musk, teknolojinin her yıl kendi kendine daha iyi gelmesi gerektiğini ama bunun gerçekleşmediğini söyledi. Herkes Musk'ın bu eleştiriyi kim ya da kimler için yaptığını merak ediyordu. Nitekim Elon Musk'ın eleştirdiği isim bir muhabirin çabasıyla yanıt buldu. Buna göre o isim Apple'dı.

ELON MUSK İOS 13'TEKİ E-POSTA UYGULAMASINDAN ŞİKAYETÇİ

Musk, kendisinin iPhone kullandığını belirterek, Apple'ın güncellemelerinin iPhone'u daha iyi hale getirmesini ancak son yayınlanan iOS güncellemelerinin iPhone'daki e-posta uygulamasını bozduğunu ifade etti. Bunun sadece bir örnek olduğunun altını çizen Musk eleştirisinde yalnız da değil. Zira iOS 13 güncellemesi ile birçok insan e-posta uygulamasının eskisi gibi olmadığından şikayetçiydi. Otoriteler ise Apple'ın iOS 13.4 güncellemesi ile e-posta uygulamasındaki tüm sorunları çözeceği görüşünde.

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Elon Musk Apple ios iPhone e-posta e-mail akıllı telefon

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