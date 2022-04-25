Elon Musk, kilo verdirecek! Çağın hastalığı...

2016 yılında Musk tarafından kurulan Neuralink, insan kafatasına yerleştirilebilecek bir mikroçip geliştiriyor. Musk daha önce Neuralink'in Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkları tedavi edebileceğine inandığı göstermişti. Şimdi ise listesine 'ölümcül' olarak nitelendirilen çağın hastalığı morbid obeziteyi ekledi.

ELON MUSK'TAN MORBİD OBEZİTE AÇIKLAMASI! UMUT VERDİ

Chris Anderson ile yaptığı röportajda Elon Musk, Neuralink beyin çipinin bir gün morbid obezitenin tedavisine yardımcı olabileceğini söyledi. Böylece beyin çipi sayesinde morbid obezite hastalarına kilo verdirip sağlıklı bir hayat sürmelerine zemin hazırlayabilir.

Röportaj sırasında Musk, Neuralink'e insanlardan gelen e-postaların yürek parçalayıcı olduğunu belirtti.

Musk, "Bilirsiniz, birisinin hayatının baharında bir motosikletle kazası yaptığı ve 25 yaşında kendini besleyemediği gibi… Bu, düzeltebileceğimiz bir şey” dedi. Uzmanlar ise morbid obeziteyi tedavi etmek için beyin implantları kullanmanın aslında makul bir fikir olduğunu söyleyerek morbid obezite hastalarının umutları daha da arttırdı.

UZMANLARA GÖRE MÜMKÜN

Newcastle Üniversitesi'nde sinirsel arayüzler konusunda uzman olan Profesör Andrew Jackson, Insider'a yaptığı açıklamada “Nöroteknolojinin potansiyeline ilişkin diğer iddialardan daha mantıksız olduğunu düşünmüyorum” dedi ve bir beyin implantının morbid obezite için diğer tedavilerden tartışmasız daha az invaziv olacağını söyledi. Cambridge Üniversitesi'nde metabolizma ve tıp profesörü Sadaf Farooqi de genel olarak bunun uygulanabilir olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, piyasadan alınabilecek obeziteyi yok eden bir beyin çipinin çok uzakta olduğunu, ancak doğru bir şekilde desteklendiğinde konseptin umut verici olduğunu söylediler.

MORBİD OBEZİTE NEDİR?

Aşırı ve hastalıklı şişmanlık olarak tarif edilen morbid obezitenin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Fakat bu duruma davetiye çıkarabilen birçok faktör bulunmaktadır. Genetik, psikolojik, çevresel, sosyal ve kültürel faktörlerin bir araya gelmesi morbid obeziteyi doğurabilir. Morbid obezite, ortaya çıkardığı risklere bağlı olarak yaşam süresini kısaltabiliyor ve ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

