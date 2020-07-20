Elon Musk kimdir?

Elon Musk, son dört ayda kişisel servetinin üç kat artmasıyla ilk kez en zenginler listesinde ilk 10'a girdi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu 49 yaşındaki girişimci, 69,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes milyarderler listesinde 31'incilikten 9'uncu sıraya yükseldi.

Musk'ın serveti dört ay önce 24,6 milyar dolardı.

Tesla'nın hisseleri bu süre içinde yüzde 320 değer kazandı.

Forbes Dergisi'ne göre Güney Afrikalı girişimci Musk, ilk 10'a girmesiyle ilgili olarak "Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak" dedi.

En zenginler listesinde 181,1 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer alıyor.

Musk ilk işini nasıl kurdu?

Kanada ve ABD vatandaşı iş adamı Musk, teknoloji ve uzay alanına yaptığı yatırımlarla tanınıyor.

Musk, ilk yatırımını babasından borç aldığı 28 bin dolarla henüz 24 yaşındayken yaptı. O dönemde basın kuruluşlarının şehir haberleri almak için kullandığı Zip2 adında bir yazılım geliştirdi.

Musk, daha sonra bu yazılımı sattı ve 22 milyon dolar kazandı.