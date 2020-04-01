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Elon Musk koronavirüs için yardım edecek ancak bir şartla!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, koronavirüs ile mücadelede büyük önem taşıyan solunum cihazlarını üretmek için kollarını sıvadı. Twitter'dan ürettiği solunum cihazlarını ücretsiz bir şekilde bağışlayacağını açıklayan Musk, bir şart ile solunum cihazlarını ücretsiz olarak teslim edecek.

Elon Musk koronavirüs için yardım edecek ancak bir şartla!

Koronavirüs ile mücadelede şirketler de etkin bir rol oynamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla GM ve Ford gibi otomobil üreticileri solunum cihazı üretmek için kollarını sıvamıştı. Fakat daha önceden yola koyulan ve bu anlamda fikirler üreten bir isim daha vardı; O da Tesla ve SpaceX gibi iki büyük dev firmaya sahip Elon Musk.

ELON MUSK SOLUNUM CİHAZLARININ HEPSİNİ BAĞIŞLAYACAK

Elon Musk, daha önce Twitter yaptığı açıklamalarla çok kez gündem oldu. Fakat onu bu kez gündeme getiren olay koronavirüs'tü. Musk, geçtiğimiz hafta Tesla tarafından üretilen 1000 adet solunum cihazını ABD'nin Californiya eyaletine göndermişti. Ünlü isim bugün yeni bir tweet atarak halihazırda elinde bulunan tüm solunum cihazlarını, ihtiyaç duyulan her hastaneye ücretsiz olarak bağışlayacağını duyurdu. Musk'ın bu tweeti büyük beğeni topladı fakat ünlü ismin ücretsiz solunum cihazı için hastanelerden yerine getirmelerini istediği bir şartı vardı.

İŞTE ELON MUSK'IN TEK ŞARTI

Elon Musk, söz konusu tweetinde tek şartını açıkladı. Musk, tweette "Tek şartım bu cihazların depolara kaldırılmaması ve kullanılması" ifadelerini kullandı. Yani hastanelerin solunum cihazlarını etkin bir şekilde kullanmalarına söz vermesi gerekiyor. Bu şartı yerine getiren hastaneler -ki çoğunun yerine getireceğini düşünüyoruz- Elon Musk ile ya da Tesla ile iletişim kurarak ücretsiz olarak solunum cihazlarını teslim alabilecekler.

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