Elon Musk koronavirüs için yardım edecek ancak bir şartla!

Koronavirüs ile mücadelede şirketler de etkin bir rol oynamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla GM ve Ford gibi otomobil üreticileri solunum cihazı üretmek için kollarını sıvamıştı. Fakat daha önceden yola koyulan ve bu anlamda fikirler üreten bir isim daha vardı; O da Tesla ve SpaceX gibi iki büyük dev firmaya sahip Elon Musk.

Elon Musk, daha önce Twitter yaptığı açıklamalarla çok kez gündem oldu. Fakat onu bu kez gündeme getiren olay koronavirüs'tü. Musk, geçtiğimiz hafta Tesla tarafından üretilen 1000 adet solunum cihazını ABD'nin Californiya eyaletine göndermişti. Ünlü isim bugün yeni bir tweet atarak halihazırda elinde bulunan tüm solunum cihazlarını, ihtiyaç duyulan her hastaneye ücretsiz olarak bağışlayacağını duyurdu. Musk'ın bu tweeti büyük beğeni topladı fakat ünlü ismin ücretsiz solunum cihazı için hastanelerden yerine getirmelerini istediği bir şartı vardı.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.