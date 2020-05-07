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Elon Musk koronavirüs yasaklarını delmeye mi çalışıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 16:00 | Son Güncelleme

ABD'deki koronavirüs kısıtlamalarını 'Faşist bir yaklaşım' olarak nitelendiren Elon Musk için şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Elon Musk, koronavirüs yasaklarına uyum sağlamaktan vazgeçti.

Elon Musk koronavirüs yasaklarını delmeye mi çalışıyor?

Elon Musk sert ve sivri dilli eleştirileriyle birçok kesimin tepkini çekiyor. Tesla ve SpaceX gibi şirketleriyle övgüyü hak eden Musk, bazen yaptığı çıkışlarla da insanlara deyim yerindeyse 'yapma bunu' dedirtiyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı. Musk, ABD'deki koronavirüs kısıtlamalarının faşist bir yaklaşım olduğunu ifade ederek eleştirdi. İddialara göre Elon Musk bu eleştirileri bir adım öteye taşımaya karar verdi.

ELON MUSK YASAKLARI DİNLEMEYECEK İDDİASI

Tesla'nın elektrikli otomobil üreten fabrikalarından biri Kaliforniya'da yer alıyor. Bu fabrika, koronavirüs önlemleri kapsamında halihazırda kapalı bulunuyor. Ancak iddialara bakılırsa Elon Musk bu fabrikasının açılmasına karar verdi. Hatta fabrikanın açılması adına gerekli hazırlıkların yapılması için bazı Tesla çalışanları fabrikada çalışmaya başladı bile.

Tesla

TESLA FABRİKASININ KAPATILMASINI İSTEMEMİŞTİ

Elon Musk zaten kısıtlamalarına başından beri istekli değildi. Zira, ABD'deki koronavirüs vakalarının yukarı yönlü seyrettiği ilk vakitlerde Musk fabrikanın kapanmaması için birkaç adım atmıştı. Fakat alınan kararlar kapsamında fabrika kapatılmış, işçiler evlerine gönderilmişti. Koronavirüs kısıtlamalarının faşist bir yaklaşım olduğunu söyleyen Musk, ABD'nin hemen özgürleştirilmesini istemişti.

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