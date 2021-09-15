Elon Musk, kripto para camiası yine hareketlendirdi

Yüzde 150’lik fiyat artışı, Floki Shiba ve Super Floki dahil olmak üzere benzer adlara sahip diğer alternatif kripto para birimlerine yansıdı. CoinMarketCap’in fiyat endeksine göre, muazzam fiyat artışlarına rağmen, hepsi en değerli 2.000 kripto para birimi listesinin dışında kalıyor.

Daha önce bu yılın başlarında Saturday Night Live’da dogecoin’i yeni rekor seviyelere taşımaya yardımcı olan Musk’tan gelen bir tweet, kripto piyasalarının hareket etmesine neden olan ilk tweet değil. Dünyanın en ünlü tabanlı para birimi, 2013 yılında bitcoin’in öncülük ettiği gelişen kripto para birimi alanında bir şaka olarak yaratılmıştı. Shiba Inu Doge memesinden ilham aldı ve kısa sürede dikkat çekti.

Musk’ın kripto para camiasındaki etkisini görmezden gelmek imkansız. Musk, Bu yılın başlarında Clubhouse uygulamasındaki bir Soru-Cevap oturumu sırasında “Bazen dogecoin hakkında şakalar yaparım, ancak bunlar gerçekten şaka amaçlıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak yine de Musk’ın “şakaları” dahi kripto para biriminin zirve yapmasını sağlıyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Elon Musk şu anda gezegendeki en zengin ikinci kişi ve net değeri yaklaşık 200 milyar dolar.

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