Elon Musk Las Vegas tünelinde Tesla otomobiller çalıştıracak

Elon Musk Las Vegas tünelini merak edenler için Twitter üzerinden bir video yayınlattı. Boring Company’nin kazdığı Las Vegas Fuar Merkezi Tüneli, şirketin ilk büyük tüneli olarak merak uyandırıyordu. Ancak projenin tasarımındaki “garip” hatalar nedeniyle çok da etkili olmayacağı anlaşılan tünel, yine de yakın gelecekte daha da popüler olabilecek şehirlerin altındaki tünel ulaşımları için önemli bir örnek oluşturacak.

Boring Company’nin Las Vegas tüneli, her yıl milyonlarca insanın fuarlar nedeniyle ziyaret ettiği fuar merkezinin ana giriş kapısıyla, bina kapısı arasındaki 1.5 km’lik mesafeyi rahatlatmak için kazılmıştı.

Ancak ABD’deki yangın yönetmeliği, bu tür tünellerde aynı anda bulunabilecek insan sayısına belli bir kısıtlama getirdiği için tünelin fuarın ziyaretçi kapasitesine yeterli olmayacağı, kazıldıktan çok sonra anlaşılmıştı. Bu nedenle fuar ziyaretçilerinin yarısının bu 1 km’lik yolu eski yöntemlerle kat etmek zorunda kalacağı ortaya çıktı.

Tunnel Rave pic.twitter.com/d3JKOIAsy7 — The Boring Company (@boringcompany) December 4, 2020

Bu hata nedeniyle Boring Company’nin Las Vegas yönetimine ceza ödemesi de gündeme geldi ve Elon Musk’ın tünel kazma işini eline yüzüne bulaştırdığı yorumları yapıldı.