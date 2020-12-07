HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk Las Vegas tünelinde Tesla otomobiller çalıştıracak

Elon Musk Las Vegas tünelinde Tesla otomobiller çalıştıracak

07.12.2020 09:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Elon Musk Las Vegas tünelinde Tesla otomobiller çalıştıracak

Elon Musk’ın tünel kazma şirketi Boring Company’nin prestij projesi olarak yürüttüğü Las Vegas tünelini merak edenler için bir video yayınlandı.

Elon Musk Las Vegas tünelini merak edenler için Twitter üzerinden bir video yayınlattı. Boring Company’nin kazdığı Las Vegas Fuar Merkezi Tüneli, şirketin ilk büyük tüneli olarak merak uyandırıyordu. Ancak projenin tasarımındaki “garip” hatalar nedeniyle çok da etkili olmayacağı anlaşılan tünel, yine de yakın gelecekte daha da popüler olabilecek şehirlerin altındaki tünel ulaşımları için önemli bir örnek oluşturacak.

Boring Company’nin Las Vegas tüneli, her yıl milyonlarca insanın fuarlar nedeniyle ziyaret ettiği fuar merkezinin ana giriş kapısıyla, bina kapısı arasındaki 1.5 km’lik mesafeyi rahatlatmak için kazılmıştı.

Ancak ABD’deki yangın yönetmeliği, bu tür tünellerde aynı anda bulunabilecek insan sayısına belli bir kısıtlama getirdiği için tünelin fuarın ziyaretçi kapasitesine yeterli olmayacağı, kazıldıktan çok sonra anlaşılmıştı. Bu nedenle fuar ziyaretçilerinin yarısının bu 1 km’lik yolu eski yöntemlerle kat etmek zorunda kalacağı ortaya çıktı.

Bu hata nedeniyle Boring Company’nin Las Vegas yönetimine ceza ödemesi de gündeme geldi ve Elon Musk’ın tünel kazma işini eline yüzüne bulaştırdığı yorumları yapıldı.

Ancak yine de tünel inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Boring Company tünelin son derece etkileyici görünmesi ve hızlı şekilde ulaşım sağlaması için elinden geleni yapıyor. Zira bu tünel şirket için önemi bir prestij projesi olacak. Yapılan hesap hatalarına rağmen Musk, olabilecek en etkili biçimde çalışması için tünelin üzerinde çalışmaya devam ediyor.

HİZMETE GİRDİĞİNDE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Yayınlanan yeni video da tünelin istasyonlarından birini gösteriyor. Henüz iç döşemeleri yapılmayan istasyonda sadece şov için yanıp sönen ışıklar görünüyor. Tünel hizmete girdiğinde, ziyaretçiler bu istasyonlarda bekleyen otonom araçlara binerek kampüs kapısıyla fuar binası arasındaki 1.5 km’lik alanı kat edecekler. Boring Compny’nin Las Vegas tüneli hakkında yayınlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz:

Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden adam herkesin gözü önünde öldürdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Apple Watch satışları arttı, Fitbit satışları düştü!Apple Watch satışları arttı, Fitbit satışları düştü!
KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerlerKPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Android uygulamaları eskisinden daha gelişmiş olacak

Android'e yeni özellikler geliyor!

Apple Watch satışları arttı, Fitbit satışları düştü!

Apple Watch satışları arttı, Fitbit satışları düştü!

Xiaomi Mi 11 özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi Mi 11 özellikleri nasıl olacak?

Samsung, Galaxy 20 için Android 11 geldi

Samsung, Galaxy 20 için Android 11 geldi

Motorola masaüstüne yöneldi

Motorola masaüstüne yöneldi

Orta segmentin korkulu rüyası

Orta segmentin korkulu rüyası

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.