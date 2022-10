Elon Musk'lı Twitter'da neler oluyor? Çalışanların kabusu olurken CEO açıklaması yaptı, kovduğu yönetici isyan etti!

44 milyar dolarlık bir anlaşmayla Twitter'ın yeni patronu oldu. Ancak yaşanan gelişmeler bitmedi. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Elon Musk'tan. Anlaşma tamamlandığında "asıl her şey şimdi başlıyor" demiştik. Öyle de oldu. Şirketteki ilk gününe hızlı başlayan Musk, Twitter CEO'su Parag Agrawal başta olmak üzere birçok yöneticiyi işten çıkardı. Fakat ünlü milyarderin yeni işten çıkartmalar yapabileceği ve buna bağlı olarak yöneticilere işten çıkartılacak çalışan listesi hazırlamaları talimatı verdiği iddia edildi. Peki Elon Musk'lı Twitter'da şu sıralar neler oluyor? Sizin için bugün okumanız gereken önemli gelişmeleri derledik.

Twitter çalışanları şu sıralar en stresli günlerini yaşıyor olabilirler. Çalışanlar bir yandan işten çıkartılmaktan endişe duyarken bir yandan da yeni patronun kurallarına uygun hareket etmeye çalışıyor. The New York Times'ın iki yakın kaynağa dayandırdığı haberine göre ise işten çıkarma korkularının ortasındayken bazı Twitter çalışanlarına, bir iş kanıtı olarak, yazdıkları kodun kopyalarını yazdırmaları talimatı verildi. Kaynaklar, Twitter'ın uygulamadaki değişiklikleri önlemek için kod dondurma uyguladığını da öne sürdü.

Daha önce Musk'ın üst düzey yöneticileri işten çıkarttığını söylemiştik. Bu yöneticiler Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett idi. Musk'ın kovduğu yöneticilerden biri olan Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, Twitter hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

Segal, Twitter'ın nereden nereye geldiğini açıkladıktan sonra ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı;

*"Son 6 ay, 48 yılda geliştirdiğim mental sağlığımı zorladı. Zamanın zorlu ve tahmin edilemez olduğu, yorulduğumuz veya bütünlüğümüzün sorgulandığını hissettiğimiz zamanlarda çok şey öğreniyorsunuz. Ekibimiz nazik, saygılı ve kararlı kaldı. Onlar benim ömür boyu arkadaşlarım...

"...Son 5 yıl kariyerimin en tatmin edici dönemi oldu. Twitter'ın insanları, potansiyeli ve önemi. Teknoloji, siyaset ve kültürdeki değişimler. Bunu atlatmak zor olacak… ama dinlendikten sonra tekrar deneyeceğim! “

Elon Musk'ın Twitter'ın yeni CEO'su olacağı söyleniyor. Hatta Business Insider, Musk'ın şirket içinde kendisini yeni Twitter CEO'su olarak adlandırdığını öne sürdü. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmazken, Elon Musk'tan önemli bir paylaşım geldi.

Musk, Twitter'dan aldığı bir e-postayı paylaşarak "Bu e-postayı az önce Twitter'dan aldım. Bu, otomatik olarak oluşturulmuş gerçek bir e-posta." dedi. E-postada ise "@Twitter 101'i yönetmeye başlamanın zamanının geldiği, bu zorunlu kursu bitirmek için sadece 30 gün kaldığı" yazıyordu.

Ünlü milyarderin bu tweet'ine yanıt veren bir kullanıcı ise, Musk'a "bir süre CEO olmayı planlıyor musun?" diye sordu. Musk ise bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Benim unvanım biyografide yazdığı gibi Chief Twit. CEO'nun kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok."

My title is Chief Twit right there in the bio. No idea who the CEO is.