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Elon Musk mesajlaşma uygulaması olarak hangisini önerdi?

09.01.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Elon Musk mesajlaşma uygulaması olarak hangisini önerdi?

Dünyanın en büyük girişimcilerinden bir tanesi olarak bilinen Elon Musk, WhatsApp alternatifi olarak yeni bir uygulama önerdi. Hadi gelin bütün detaylara birlikte bakalım.

Facebook şirketi tarafından yeniden düzenlenen gizlilik sözleşmesi ile birlikte Elon Musk, WhatsApp alternatifi bir uygulama önerdi. Uygulamanın WhatsApp ile kıyaslandığında çok ilginç özelliklere sahip olduğu görülebiliyor. Peki Musk tarafından önerilen bu uygulama nedir ve kullanıcılara gizlilik alanında neler sunuyor?

Facebook şirketin sahibi Mark Zuckerberg gizlilik konusunda neredeyse sürekli hedef tahtasına oturuyor. Aslına bakacak olursanız şirketin uygulamalarını kullananlar bu konuda pek haksız sayılmazlar. Bir önceki skandal henüz tazeyken Mark Zuckerberg yeni bir tanesine daha imza attı.

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ve Edward Snowden gibi isimler veri gizliliği sağlamak için bazı farklı mesajlaşma uygulamalarını tercih ediyor. Bunlardan birisi de Signal oldu. Uygulama son dönemlerde birçok kişi tarafından gizlilik sağladığı için tercih ediliyor.

İstediğiniz her zaman anlık mesajlaşma.
Uygulamayı kullanarak bedava SMS gönderme.
Herkesle görüntülü konuşabilme.
Ses, belge, video ve fotoğraf gibi dökümanları istediğiniz kişiye iletebilme.

Bunlar uygulama ile yapabilecekleriniz arasında yer alıyor. Uygulamayı asıl güvenilir kılan faktör uçtan uca şifreleme yöntemi oldu. Bu yöntem sayesinde bilgileriniz başkalarına iletilmiyor. Aslına bakacak olursanız Telegram tarzı uygulamalar da yine ciddi bir güvenlik ve gizlilik sağlıyor.

Facebook şirketi tarafından alınan veri paylaşım şartı kararı muhtemelen bazı kişilerin buradan çıkmasına neden olacak. Peki sizce başka hangi uygulamalar WhatsApp alternatifi olabilir?

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