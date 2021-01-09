Elon Musk mesajlaşma uygulaması olarak hangisini önerdi?

Facebook şirketi tarafından yeniden düzenlenen gizlilik sözleşmesi ile birlikte Elon Musk, WhatsApp alternatifi bir uygulama önerdi. Uygulamanın WhatsApp ile kıyaslandığında çok ilginç özelliklere sahip olduğu görülebiliyor. Peki Musk tarafından önerilen bu uygulama nedir ve kullanıcılara gizlilik alanında neler sunuyor?

Facebook şirketin sahibi Mark Zuckerberg gizlilik konusunda neredeyse sürekli hedef tahtasına oturuyor. Aslına bakacak olursanız şirketin uygulamalarını kullananlar bu konuda pek haksız sayılmazlar. Bir önceki skandal henüz tazeyken Mark Zuckerberg yeni bir tanesine daha imza attı.

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ve Edward Snowden gibi isimler veri gizliliği sağlamak için bazı farklı mesajlaşma uygulamalarını tercih ediyor. Bunlardan birisi de Signal oldu. Uygulama son dönemlerde birçok kişi tarafından gizlilik sağladığı için tercih ediliyor.

İstediğiniz her zaman anlık mesajlaşma.

Uygulamayı kullanarak bedava SMS gönderme.

Herkesle görüntülü konuşabilme.

Ses, belge, video ve fotoğraf gibi dökümanları istediğiniz kişiye iletebilme.