Elon Musk NFT'ye de el attı!

Elon Musk'ın attığı her adım sosyal medyada gündem oluyor desek herhalde yanlış bir cümle kurmayız. Çünkü ünlü milyarder, attığı bir tweet ile dahi pek çok kitleyi harekete geçirebiliyor. Musk'ın şu sıralar gündeminde olan konu ise kripto paralar. Fakat Tesla ve SpaceX'in CEO'su olarak bildiğimiz, son olarak 'Tesla'nın Tekno Kralı' unvanını da alan ünlü milyarderin anlaşılan o ki yeni bir gündemi daha var: O da NFT'ler.

MÜZİĞİ NFT OLARAK SATIŞA ÇIKARDI

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yine herkesin dikkatini çeken bir gönderi paylaştı. Musk gönderisinde bir müzik paylaşarak, ''NFT'ler hakkındaki bu şarkıyı NFT olarak satıyorum.'' dedi.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Kısa süre sonra Elon Musk'ın bu tweetine yüzlerce kişiden yanıt geldi. Yüzlerce kişi de Musk'ın tweetini alıntıladı. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde 'The First 5000 Days' isimli kripto sanat eseri 69,9 milyondan satılan 'Beeple' lakaplı Mike Winkelmann'dı.

ELON MUSK'IN NFT'SİNE MİLYONLARCA DOLARLIK TEKLİF

'Beeple', Elon Musk'ın tweet'ini alıntılayarak, söz konusu müziğe 69 milyon dolar vereceğini söyledi. Musk'tan ise Beeple'a yanıt gecikmedi. Elon Musk, Beeple'ın teklifine karşılık 420 milyon adet Dogecoin istediğini belirten bir tweet attı.

Elon Musk'ın müziği NFT haline getirip getirmediği ya da gerçekten satışa sunup sunmadığı hakkında bazı soru işaretleri mevcut. Ayrıca Elon Musk, dalga geçme amacıyla da böyle bir paylaşım yapmış olabilir. Ancak ünlü milyarder, yine de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

