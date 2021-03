Elon Musk NFT'ye de el attı!

Elon Musk'ın attığı her adım sosyal medyada gündem oluyor desek herhalde yanlış bir cümle kurmayız. Çünkü ünlü milyarder, attığı bir tweet ile dahi pek çok kitleyi harekete geçirebiliyor. Musk'ın şu sıralar gündeminde olan konu ise kripto paralar. Fakat Tesla ve SpaceX'in CEO'su olarak bildiğimiz, son olarak 'Tesla'nın Tekno Kralı' unvanını da alan ünlü milyarderin anlaşılan o ki yeni bir gündemi daha var: O da NFT'ler.

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yine herkesin dikkatini çeken bir gönderi paylaştı. Musk gönderisinde bir müzik paylaşarak, ''NFT'ler hakkındaki bu şarkıyı NFT olarak satıyorum.'' dedi.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx