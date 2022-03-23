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  4. Elon Musk o tarihi işaret etti: Uzay meraklılarına Starship müjdesi!

Elon Musk o tarihi işaret etti: Uzay meraklılarına Starship müjdesi!

23.03.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Starship'in fırlatılacağı tarih için konuştu. Musk, uzay aracı Starship'in mayısta uzaya fırlatılmasının planlandığını açıkladı. İşte Elon Musk'ın Starship açıklaması...

Elon Musk o tarihi işaret etti: Uzay meraklılarına Starship müjdesi!

Elon Musk'ın gündeminde bu kez uzay aracı Starship vardı. Ünlü milyarder Musk, ilk denemesi Mayıs 2021’de yapılan Starship’in ilk yörüngesel uçuşunun ne zaman olacağına dair bilgi verdi.

"ENTEGRE OLMASININ DA BİR AY SÜRMESİ BEKLENİYOR"

Elon Musk Twitter’dan yaptığı Starship açıklamasında, "Nisan ayına kadar 'uçuşa elverişli' 39 motor üretilmesi planlanıyor ve ardından motorların uzay aracı Starship’e entegre olmasının da bir ay sürmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, mayıs ayında yörünge uçuş testi için hazır olmayı umduklarını söyledi.

Böylelikle Starship'in ilk yörüngesel uçuşunun mayıs ayında yapılmasının planlandığı ortaya çıktı.

Starship

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Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.

ELON MUSK'IN MARS HEDEFİ

NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken, Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor. (AA)

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Elon Musk
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