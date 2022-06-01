Elon Musk, ofise dönmeyen çalışanlarını kovmakla tehdit etti

Tesla CEO'su Elon Musk, Salı gecesi çalışanlara gönderilen bir e-postaya göre, çalışanlarından ofise dönmelerini veya şirketten ayrılmalarını istedi.

Sosyal medyada dolaşan ve personele gönderildiği belirtilen notta, "Uzaktan çalışmak isteyen herkes, haftada en az 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalı" deniliyor.

"BAŞKA YERDE ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ YAPSINLAR"

Notun gerçek olup olmadığını doğrulayamadığını belirten Reuters, Tesla ve Musk'a ulaşamadığını kaydetti. Musk, doğrulanmamış bir hesaptan tweetlenen nota cevap olarak, "Başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapsınlar" dedi.

Tesla, çalışanları için pandemi sonrası ofise dönüşü zorunlu kılan şirketler arasında yer alıyor. Musk, uzaktan çalışma politikalarına karşı çıkmış ve Amerikalıları işe gitmekten kaçınmaya çalıştıkları için kınamıştı.

Bazı büyük işverenler gönüllü evden çalışma politikalarının kalıcı olabileceğini duyurdu. Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mart ayında Twitter ofislerinin yeniden açılacağını ancak çalışanların isterlerse evden çalışabileceklerini kaydetti.

