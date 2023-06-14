Elon Musk onu gözüne kestirdi! "Hemen yanı başımızda" yazdı, heyecan yarattı

SpaceX'in patronu, Twitter'ın sahibi, Tesla'nın CEO'su... Evet, Elon Musk'tan bahsediyoruz. Musk, insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirmeyi planladığını saklamıyor. Independent'ın haberine göre ise yakınlardaki bir ötegezegenin yaşanabilirliğini detaylandıran bir çalışma SpaceX'in patronu Elon Musk'ın dikkatini çekmiş görünüyor.

Habere göre; Teknoloji milyarderi, özel uzay şirketi aracılığıyla insanlığı çok gezegenli bir türe dönüştürme niyetinden sık sık bahsediyor ve önümüzdeki birkaç on yıl içinde Mars'ı kolonileştirmeyi planlıyor.

Kırmızı cüce yıldız Proxima Centauri'nin 'Goldilocks Bölgesi' olarak adlandırılan bölgesinde yer alan Proxima Centauri b'nin incelenmesi, canlı organizmaları barındırabilecek sıvı suyu muhafaza edip edemeyeceğini değerlendirmek için bilgisayar simülasyonlarını içeriyordu.

NASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde gezegen bilimci olan Anthony Del Genio, çalışma 2018'de ilk kez yayınlandığında, "Simülasyonlarımızdan çıkan en önemli mesaj, gezegenin yaşanabilir olma açısından iyi bir şans olduğudur" demişti.

Çalışma, Güneş'ten 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Dünya büyüklüğündeki gezegenin muhtemele olarak Güneş Sistemimize en yakın "yaşamaya son derece elverişli" gezegen olduğu sonucuna vardı.

TWEET ATIP "HEMEN YANI BAŞIMIZDA" DEDİ

Elon Musk ise pazar günü attığı bir tweet'te çalışmayı paylaşarak "Hemen yanı başımızda" (veya 'pratikte kapı komşumuz' gibi de ifade edebiliriz) diye yazdı.

Practically next door — Elon Musk (@elonmusk) June 12, 2023

Musk'ın bu paylaşımı heyecan yaratmayı başardı.

