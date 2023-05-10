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Elon Musk paylaştı! İşte Twitter'ın yeni özellikleri

10.05.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun şifreli mesajlaşma ile sesli ve görüntülü sohbet imkanı gibi yeni özelliklerini açıkladı.

Elon Musk paylaştı! İşte Twitter'ın yeni özellikleri

Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Uygulamanın son sürümünde, kullanıcıların sadece en son değil, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı yanıtlayabileceğini belirten Musk, bu mesajlara emojilerle de tepki verilebileceğini kaydetti.

Musk, yalnızca gönderici ve alıcıların mesajları görebildiği şifreli doğrudan mesaj olanağının da getirileceğini bildirdi.

Twitter'da çok yakında sesli ve görüntülü sohbet imkanı olacağına işaret eden Musk, "Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." ifadelerini kullandı. (AA)

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