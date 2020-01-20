Elon Musk planını açıkladı: Gezegenler arası bir ırk!

Özel uzay şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, insanoğlunu 'gezegenler arası bir ırk' haline getirmek için çalıştığını pek çok farklı platformda ifade etmişti.

Musk'ın bu hedefi kapsamında Mars çok özel bir yere sahip. Zira Güney Afrika asıllı girişimciye göre, Kızıl Gezegen bu proje kapsamında atılacak ilk adım.

Mars planlarıyla ilgili Twitter üzerinden açıklamalar yapan Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığını söyledi.

Elon Musk, SpaceX tarafından geliştirilen Starship uzay gemisinin bu planda çok önemli rol oynayacağının altını çiziyor

Musk, "Starship tasarımındaki amacımız her bir roketin günde 3, yılda ise yaklaşık 1000 uçuşa çıkabilmesi.

Starship'in 100 tonluk taşıma kapasitesi var. Yani 10 farklı Starship roketi bir yıl içerisinde yörüngeye bir megaton yük taşıyabilecek." ifadelerini kullandı.



