Elon Musk: Serveti dört ayda üçe katlanan Tesla ve SpaceX kurucusu, ilk kez milyarderler listesinde ilk 10'a girdi

Son dört ayda kisisel serveti üç kat artan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Güney Afrikalı girişimci Elon Musk, ilk kez en zenginler listesinde ilk 10'a girdi.

49 yaşındaki girişimci, 69,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes milyarderler listesinde 31'incilikten 9'uncu sıraya yükseldi. Musk'ın serveti dört ay önce 24,6 milyar dolardı.

Tesla'nın hisseleri bu süre içinde yüzde 320 değer kazandı.

Forbes Dergisi'ne göre Musk, ilk 10'a girmesiyle ilgili olarak "Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak" dedi.

En zenginler listesinde 181,1 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer alıyor.

Bezos'un yüzde 11 hisseye sahip olduğu Amazon'un değeri, koronavirüs salgınında dünya genelinde internet üzerinden alışverişin artmasıyla yüzde 69 artmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=RfF87Dl2\_5w&feature=youtu.be

Lüks tüketim arttı

Bezos'u 111,2 milyar dolar servetiyle Bill Gates ve 111,1 milyar dolarlık servetiyle Bernard Arnault izliyor.

Avrupa'nın en zengin kişisi olan Fransız iş insanı Arnault bünyesinde Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Celine; Tiffany ve Dom Perignon 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH şirketinin sahibi.