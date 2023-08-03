Elon Musk, sesi kendisininkine benzeyen biriyle konuştu, şok geçirdi!

Elon Musk, bir Spaces oturumunda sesi kendisine çok benzeyen bir adamla konuştu. Sesi Musk'ınkine çok benzeyen o kişi ise Adrian Dittmann'dı.

Elon Musk Dittmann konuştuğunda kahkahalara boğuldu. Dittmann, bir yapay zeka aracı kullanmadığını ve sesinin böyle çıktığını söyledi.

"BİR RÜYADA MIYIM YOKSA..."

Bir kullanıcı bu tuhaf olayla ilgili "Bir rüyada mıyım yoksa gerçek hayat dev bir meme mi anlayamıyorum" yorumunda bulundu.

Spaces sona erdikten sonra bu konuda bir tweet atan Dittmann ise şunları söyledi:

"Elon ile konuşmak tuhaf. Mizahınızı herkesten daha iyi anlayan alternatif bir versiyonunuzla konuşmak gibi."

Konuyla ilgili tweet atan bazı kullanıcılar da Dittmann'ın başka Spaces'lerde konuştuğunu duyduklarını ve sesinin her zaman Musk gibi çıktığını savundu.

"BİR SİMÜLASYONDA YAŞIYORUZ"

Bazı X kullanıcıları ise Elon Musk'ın bir Elon Musk parodi hesabının ev sahipliği yaptığı Spaces oturumunda Adrian Dittmann ile konuşmasının ardından "bir simülasyonun içinde yaşıyoruz" yorumunda bulundu.

Ünlü milyarder ise yaklaşık sekiz dakikalık konuşmanın ardından "bu bir sonraki seviyeydi" diye tweet attı.

