HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk şokta: Koronavirüs Tesla Gigafactory'e sıçradı!

Elon Musk şokta: Koronavirüs Tesla Gigafactory'e sıçradı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2020 10:42 | Son Güncelleme

Koronavirüs elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fabrikası Tesla Gigafactory'e de ulaştı. Nevada'daki Tesla Gigafactory'de çalışan bir işçide koronavirüse rastlandı.

Elon Musk şokta: Koronavirüs Tesla Gigafactory'e sıçradı!

Tesla koronavirüs ile mücadelede rol almaya hazırlanıyor. Zira, şirketin sahibi Elon Musk tarafından paylaşılan bilgilere göre Tesla, Gigafactory olarak isimlendirdiği fabrikalarda solunum cihazları üretecek ve bunları ihtiyaç sahibi hastanelere bağışlayacak. Ancak Tesla'nın koronavirüs ile mücadele için başlaması gereken nokta burası değil, başlaması gereken nokta fabrikalarının ta kendisi.

Tesla

TESLA GİGAFACTORY'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory fabrikasında çalışan bir Panasonic işçisi 29 mart günü gelen bir e-posta ile şoka uğradı. Gelen e-postada Gigafactory'de çalışan bir Tesla personeline koronavirüs teşhisi konulduğu yazıyordu. Ayrıntılı bilgilere göre koronavirüslü çalışan 21 Mart günü eve gitmeden 1 saat boyunca fabrikada çalıştı. Bu durum Panasonic çalışanını biraz korkutsa da, gelen e-postaya göre Panasonic çalışanlarının bulunduğu bölümle, koronavirüslü çalışanın arasında bir bağlantı yok. Ancak bu tüm fabrikayı kapsayacak şekilde önlemler almaya engel değil.

FABRİKAYI TAMAMEN TEMİZLEYECEKLER

Tesla'nın güvenlik protokolleri bu olayda da devreye girdi ve fabrikada bazı önlemler alınmasına karar verildi. Protokole uygun davranan Tesla, çalışanı ile aynı bölümde çalışan diğer çalışanlarına da 14 günlük karantina uygulaması getirecek. Bunun dışında fabrika tamamen dezenfekte edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
Sony karşılaştığı zorluklar için açıklama yaptıSony karşılaştığı zorluklar için açıklama yaptı
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tesla Giga Factory koronavirüs Elon Musk Nevada panasonic

En Çok Okunan Haberler

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı!

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı!

200 TL değerindeki oyun artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

200 TL değerindeki oyun artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony karşılaştığı zorluklar için açıklama yaptı

Sony karşılaştığı zorluklar için açıklama yaptı

Luigi’s Mansion 3 DLC bizlere neler sunuyor?

Luigi’s Mansion 3 DLC bizlere neler sunuyor?

İşitme engelli çocuklar için evden eğitime destek

İşitme engelli çocuklar için evden eğitime destek

Galaxy Chromebook Nisan başında satışta

Galaxy Chromebook Nisan başında satışta

Redmi 9 için çalışmalara başlandı! İşte özellikleri

Redmi 9 için çalışmalara başlandı! İşte özellikleri

Google Play Store güncellendi

Google Play Store güncellendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.