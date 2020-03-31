Elon Musk şokta: Koronavirüs Tesla Gigafactory'e sıçradı!

Tesla koronavirüs ile mücadelede rol almaya hazırlanıyor. Zira, şirketin sahibi Elon Musk tarafından paylaşılan bilgilere göre Tesla, Gigafactory olarak isimlendirdiği fabrikalarda solunum cihazları üretecek ve bunları ihtiyaç sahibi hastanelere bağışlayacak. Ancak Tesla'nın koronavirüs ile mücadele için başlaması gereken nokta burası değil, başlaması gereken nokta fabrikalarının ta kendisi.

TESLA GİGAFACTORY'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory fabrikasında çalışan bir Panasonic işçisi 29 mart günü gelen bir e-posta ile şoka uğradı. Gelen e-postada Gigafactory'de çalışan bir Tesla personeline koronavirüs teşhisi konulduğu yazıyordu. Ayrıntılı bilgilere göre koronavirüslü çalışan 21 Mart günü eve gitmeden 1 saat boyunca fabrikada çalıştı. Bu durum Panasonic çalışanını biraz korkutsa da, gelen e-postaya göre Panasonic çalışanlarının bulunduğu bölümle, koronavirüslü çalışanın arasında bir bağlantı yok. Ancak bu tüm fabrikayı kapsayacak şekilde önlemler almaya engel değil.

FABRİKAYI TAMAMEN TEMİZLEYECEKLER

Tesla'nın güvenlik protokolleri bu olayda da devreye girdi ve fabrikada bazı önlemler alınmasına karar verildi. Protokole uygun davranan Tesla, çalışanı ile aynı bölümde çalışan diğer çalışanlarına da 14 günlük karantina uygulaması getirecek. Bunun dışında fabrika tamamen dezenfekte edilecek.

