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Elon Musk sonrası Twitter'da deprem! İki yönetici kovuldu

13.05.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da ayrılık depremi yaşanıyor. CEO Parag Agrawal, yapılan hamlelerle birlikte Kayvon Beykpour ve Bruce Falck isimli iki üst düzey yöneticiyi adeta kovdu. Ayrıca, Twitter'ın işe alımları konusunda da yeni bir gelişme yaşandı. Tüm bunlar, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmasının ardından gerçekleşti.

Elon Musk sonrası Twitter'da deprem! İki yönetici kovuldu

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının arasında yer alıp, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olmayı başaran Twitter'da şu sıralar bir değişim rüzgarı esiyor. Bu rüzgar, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmasının ardından esmeye başladı. Peki Twitter'da neler oluyor?

CEO, İKİ ÇALIŞANI KOVDU

Twitter ile iki üst düzey yöneticinin yolları ayrıldı. İlk hamle, şu anki CEO Parag Agrawal'ın Ürün ve Tasarım Müdürü Kayvon Beykpour'u adeta kovmasıyla geldi. Beykpour'un Twitter hesabından paylaştığı iddiasına göre, Agrawal, ekibi farklı bir yöne çekmek istediğini söyledikten sonra üst düzey yöneticinin ayrılmasını istedi.

Twitter

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İkinci hamle ise Ürün Gelirleri Genel Müdürü Bruce Falck'ın kovulmasıyla geldi. Falck, sonradan sildiği bir tweet'te ise Agrawal tarafından da kovulduğunu doğruladı.Bruce Falck'ın yerine Jay Sullivan geçecek.

İŞE ALIMLAR DURDURULDU

Twitter sözcüsü Adrian Zamora, The Verge'e yaptığı açıklamayla ise Kayvon Beykpour ve Bruce Falck'ın Twitter'dan ayrıldığını doğruladı. Zamora, bu haftadan itibaren, önemli iş pozisyonları dışında çoğu işe alım işlemini duraklattıklarını da belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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