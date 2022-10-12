Elon Musk sonunda sessizliğini bozdu! Dünyayı sallayan iddialara flaş yanıt

Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı ise dünya çapında gündem olmuş ve savaşın bundan sonra nasıl bir noktaya geleceğine dair çeşitli tartışmaları beraberinde getirmişti. Savaşta peş peşe kritik gelişmeler yaşanırken, Tesla CEO'su Elon Musk ise Twitter'dan savaşa yönelik kendi barış planını paylaşmıştı.

Musk'ın takipçilerinin oylamasına sunduğu barış planı şöyleydi:

*"Ukrayna-Rusya Barışı:

- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Eğer halkın iradesi gitmesinden yanaysa Rusya bölgeleri terk eder

- Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası olarak kalır,

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Kırım'a su temini güvence altına alınır,*

- Ukrayna tarafsız statüde kalır."

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

ELON MUSK PUTİN İLE Mİ KONUŞTU?

İşte Elon Musk'ın bu planı tweet'lemeden önce, Rusya Lideri Vladimir Putin ile konuştuğu iddia edildi.

Siyaset bilimci Ian Bremmer, “Elon Musk bana Putin ve Kremlin ile Ukrayna hakkında konuştuğunu söyledi" dedi. Bremmer, Musk'ın Kremlin'in kırmızı çizgilerinin ne olduğunu da öğrendiğini öne sürdü.

Ian Bremmer, Tesla CEO'su Musk'ın kendisine;

Kırım'ın Rusya kontrolü altında kalması,

Ukrayna'nın bir tür kalıcı tarafsızlığı kabul etmesi

Ukrayna'nın, Rusya'nın Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia'yı ilhakını tanıması

durumunda Putin'in "müzakere etmeye hazır" olduğunu söylediğini yazdı.

ELON MUSK'TAN PUTİN AÇIKLAMASI

Elon Musk, bu iddialara karşılık sessizliğini koruyordu. Ancak ünlü milyarder flaş bir açıklama yaparak bu sessizliğini bozdu. Bir tweet'e yanıt olarak Elon Musk, Vladimir Putin ile konuştuğuna dair bir haberi yalanladı. Ian Bremmer'in iddiasının doğru olup olmadığı sorulduğunda ise Musk, “Hayır, öyle değil. Putin ile sadece bir kez görüştüm ve bu yaklaşık 18 ay önceydi. Konu uzaydı.” dedi.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022

UKRAYNA'YA DESTEK OLMUŞTU

Elon Musk, bu yılın başlarında Putin'e teke tek dövüşmesi için meydan okumuş ve tüm dünyanın konuştuğu isim haline gelmişti. Musk, Ukrayna'da uydu internet hizmeti veren Starlink'i de aktive etmiş ve ülkeye Starlink uydu terminalleri yollamıştı.

