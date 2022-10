Elon Musk sonunda sessizliğini bozdu! Dünyayı sallayan iddialara flaş yanıt

Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı ise dünya çapında gündem olmuş ve savaşın bundan sonra nasıl bir noktaya geleceğine dair çeşitli tartışmaları beraberinde getirmişti. Savaşta peş peşe kritik gelişmeler yaşanırken, Tesla CEO'su Elon Musk ise Twitter'dan savaşa yönelik kendi barış planını paylaşmıştı.

Musk'ın takipçilerinin oylamasına sunduğu barış planı şöyleydi:

*"Ukrayna-Rusya Barışı:

- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Eğer halkın iradesi gitmesinden yanaysa Rusya bölgeleri terk eder

- Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası olarak kalır,

*

- Ukrayna tarafsız statüde kalır."

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.