HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Elon Musk sonunda sessizliğini bozdu! Dünyayı sallayan iddialara flaş yanıt

Elon Musk sonunda sessizliğini bozdu! Dünyayı sallayan iddialara flaş yanıt

12.10.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında son günlerde peş peşe kritik gelişmeler yaşanıyor. Yakın zamanda kendi barış planını ortaya koyan Tesla CEO'su Elon Musk hakkındaki iddialar dünyayı sarstı. Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüştüğü iddia edilen Musk ise sonunda sessizliğini bozdu. İşte Elon Musk'ın flaş Putin açıklaması...

Elon Musk sonunda sessizliğini bozdu! Dünyayı sallayan iddialara flaş yanıt

Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı ise dünya çapında gündem olmuş ve savaşın bundan sonra nasıl bir noktaya geleceğine dair çeşitli tartışmaları beraberinde getirmişti. Savaşta peş peşe kritik gelişmeler yaşanırken, Tesla CEO'su Elon Musk ise Twitter'dan savaşa yönelik kendi barış planını paylaşmıştı.

Musk'ın takipçilerinin oylamasına sunduğu barış planı şöyleydi:

*"Ukrayna-Rusya Barışı:

- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Eğer halkın iradesi gitmesinden yanaysa Rusya bölgeleri terk eder

- Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası olarak kalır,
*

  • Kırım'a su temini güvence altına alınır,*

- Ukrayna tarafsız statüde kalır."

ELON MUSK PUTİN İLE Mİ KONUŞTU?

İşte Elon Musk'ın bu planı tweet'lemeden önce, Rusya Lideri Vladimir Putin ile konuştuğu iddia edildi.

Elon Musk

Siyaset bilimci Ian Bremmer, “Elon Musk bana Putin ve Kremlin ile Ukrayna hakkında konuştuğunu söyledi" dedi. Bremmer, Musk'ın Kremlin'in kırmızı çizgilerinin ne olduğunu da öğrendiğini öne sürdü.

Ian Bremmer, Tesla CEO'su Musk'ın kendisine;

  • Kırım'ın Rusya kontrolü altında kalması,
  • Ukrayna'nın bir tür kalıcı tarafsızlığı kabul etmesi
  • Ukrayna'nın, Rusya'nın Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia'yı ilhakını tanıması

durumunda Putin'in "müzakere etmeye hazır" olduğunu söylediğini yazdı.

Elon Musk ağzındaki baklayı sonunda çıkardı! &quot;Twitter'ı neden satın almak istiyor?&quot; sorusu cevap bulduElon Musk ağzındaki baklayı sonunda çıkardı! "Twitter'ı neden satın almak istiyor?" sorusu cevap buldu

ELON MUSK'TAN PUTİN AÇIKLAMASI

Elon Musk, bu iddialara karşılık sessizliğini koruyordu. Ancak ünlü milyarder flaş bir açıklama yaparak bu sessizliğini bozdu. Bir tweet'e yanıt olarak Elon Musk, Vladimir Putin ile konuştuğuna dair bir haberi yalanladı. Ian Bremmer'in iddiasının doğru olup olmadığı sorulduğunda ise Musk, “Hayır, öyle değil. Putin ile sadece bir kez görüştüm ve bu yaklaşık 18 ay önceydi. Konu uzaydı.” dedi.

UKRAYNA'YA DESTEK OLMUŞTU

Elon Musk, bu yılın başlarında Putin'e teke tek dövüşmesi için meydan okumuş ve tüm dünyanın konuştuğu isim haline gelmişti. Musk, Ukrayna'da uydu internet hizmeti veren Starlink'i de aktive etmiş ve ülkeye Starlink uydu terminalleri yollamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izledilerŞoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler
Kiracı, kirayı yüzde 25 artışla güncellemişti! Ev sahibi evden çıkarmak için bakın ne yaptı "Telefon ışığıyla..."Kiracı, kirayı yüzde 25 artışla güncellemişti! Ev sahibi evden çıkarmak için bakın ne yaptı "Telefon ışığıyla..."
Olay oldu! 'Allah cezamı versin' diyerek yırttıOlay oldu! 'Allah cezamı versin' diyerek yırttı
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Ailesini katledip hapse girmişti... Kendi gözünü çıkarıp yedi

Ailesini katledip hapse girmişti... Kendi gözünü çıkarıp yedi

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.