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  4. Elon Musk sosyal medyayı salladı! Aklı Mars'ta olan ünlü milyarder Twitter'dan tarih verdi

Elon Musk sosyal medyayı salladı! Aklı Mars'ta olan ünlü milyarder Twitter'dan tarih verdi

17.03.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından insanların Mars'a ne zaman ineceklerine dair bir tahminde bulunmasını isteyen kullanıcının sorusunu yanıtladı. Elon Musk, bunun için direkt tarih verdi. Musk'ın 2029 tweet'i sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.

Elon Musk sosyal medyayı salladı! Aklı Mars'ta olan ünlü milyarder Twitter'dan tarih verdi

Aklı Mars'ta olan ünlü milyarder Elon Musk, attığı tweet'lerle gündem olmayı sürdürüyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i teke tek dövüşe davet ederek sosyal medyayı tabiri caizse "yıkan" SpaceX'in CEO'su Elon Musk, şimdi ise her zaman aklının bir köşesinde bulunan Mars hakkındaki tahmini ile sosyal medyanın radarına girdi.

TARİHİ TWEET ATARAK PAYLAŞTI

Twitter'daki "Space_Hub" hesabı 1969'da Ay'a inildiğini ve Mars'a iniş tarihini 20...?" olarak bırakan bir fotoğraf paylaştı ve Elon Musk'ı etiketleyerek ünlü milyarderin tahminini sordu. Elon Musk ise insanların Mars'a ne zaman ineceklerine dair bir tahminde bulunmasını isteyen bu soruya yanıt olarak "2029" tweet'ini attı.

Elon Musk tweet

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beklendiği gibi, Elon Musk'ın 2029 tweet'ine binlerce kişi yorum yaptı. Kimileri 2029'da insanların Mars'a ulaşmasının mümkün olmayabileceğini söyledi, kimileri ise kendi tahminlerini paylaştı.

Bunun bir sonucu olarak ise 2029 tweet'i sosyal medyada gündem oldu ve on binlerce etkileşim aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mars Elon Musk
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