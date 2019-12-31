HABER
  4. Elon Musk: Starship'i 2-3 ay içinde fırlatabiliriz

Elon Musk: Starship'i 2-3 ay içinde fırlatabiliriz

31.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay yolculukları için tasarlanan ve gelecekte Mars'a insan taşıyabilecek yeni Starship roketinin 2-3 ay içinde fırlatılabileceğini açıkladı.

Elon Musk: Starship'i 2-3 ay içinde fırlatabiliriz

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay yolculukları için tasarlanan ve gelecekte Mars'a insan taşıyabilecek yeni Starship roketinin 2-3 ay içinde fırlatılabileceğini açıkladı.

Şirketin geliştirdiği ilk prototip olan Starship Mk1, 20 Kasım'da Teksas'taki basınç testleri sırasında infilak etmişti.

Musk, dün geceki Twitter mesajında yapımı süren yeni roketin görüntülerini paylaştı ve bunun inşa etmeyi planladıkları 20 kadar farklı prototipten biri olacağını belirtti.

Videoda roketin yakıt tankının üzerine yerleştirilecek kubbeyi andıran üst kısmı üzerindeki çalışmaların sürdüğü görülüyor. Kasım'daki testlerde yaklaşık 10 metre yükseklikteki bu bölüm infilak etmişti.

100 yolcu ve 100 ton yük taşıma kapasiteli

Musk mesajında "Şimdi Starship SN1'i inşa ediyoruz. SN20'ye ya da Starship V1.0'a kadar geliştireceğimiz her prototipte küçük iyileştirmeler yapacağız" dedi.

Roketin nihai versiyonu uzaya kargo ve yolcu taşıyacak. Ayın çevresinde yapılacak ilk yolculuğun müşterileri arasında Japon milyarder Yusaku Maezawa da var. Maezawa'nın bu yolculuk içi SpaceX'e ne kadar para ödediği bilinmiyor.

Tamamlandığında yüksekliği 118 metreye ulaşacak Starship sistemi 100 yolcu ve 100 tona kadar kargo taşıyabilecek. Yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanan roketin her fırlatılışı 5 milyon dolara mal olacak. Bu sistemin uzaya kargo ve yolcu taşıma maliyetini onda bir ile yüzde bire kadar indirebileceği öne sürülüyor.

Musk, Eylül'de Starship'i 2020 ortasında fırlatmayı umduklarını ve önümüzdeki yılın sonuna kadar yolcu taşımaya başlayabileceklerini söylemişti.

SpaceX'in Başkanı ve Genel Müdürü Gwyne Shotwell de Starship'i 2022'de Ay'a indirmeyi Maezawa'yı da 2023'te Ay çevresindeki yolculuğuna çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Ancak uzmanlar bu açıklamaların ilk prototipin infilak etmesinden önce yapıldığını, şirketin uzay yolculuklarına başlayabilmesi için bazı bürokratik engelleri aşması ve test alanı yakınlarındaki Boca Chica sakinlerini evlerini satmaya ikna etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Pompeo Kıbrıs’a gidiyor: ‘Türkiye’ye karşı işbirliği ele alınacak'Pompeo Kıbrıs’a gidiyor: ‘Türkiye’ye karşı işbirliği ele alınacak'
2019 yılının en güzel uzay fotoğrafları2019 yılının en güzel uzay fotoğrafları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

2019 yılının en güzel uzay fotoğrafları

2019 yılının en güzel uzay fotoğrafları

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Londra’da sonik patlama

Londra’da sonik patlama

Bolivya'daki Meksikalı ve İspanyol diplomatlar "istenmeyen kişi"

Bolivya'daki Meksikalı ve İspanyol diplomatlar "istenmeyen kişi"

Tamamlandı! 2020'de Mars yolcusu

Tamamlandı! 2020'de Mars yolcusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.