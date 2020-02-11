Elon Musk: Starship'i 2-3 ay içinde fırlatabiliriz

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay yolculukları için tasarlanan ve gelecekte Mars'a insan taşıyabilecek yeni Starship roketinin 2-3 ay içinde fırlatılabileceğini açıkladı.
Şirketin geliştirdiği ilk prototip olan Starship Mk1, 20 Kasım'da Teksas'taki basınç testleri sırasında infilak etmişti.
Musk dün geceki Twitter mesajında, yapımı süren yeni roketin görüntülerini paylaştı ve bunun inşa etmeyi planladıkları 20 kadar farklı prototipten biri olacağını belirtti.
Videoda roketin yakıt tankının üzerine yerleştirilecek kubbeyi andıran üst kısmı üzerindeki çalışmaların sürdüğü görülüyor.
Kasım ayındaki testlerde yaklaşık 10 metre yükseklikteki bu bölüm infilak etmişti.
Musk mesajında "Şimdi Starship SN1'i inşa ediyoruz. SN20'ye ya da Starship V1.0'a kadar geliştireceğimiz her prototipte küçük iyileştirmeler yapacağız" dedi.
Roketin nihai versiyonu uzaya kargo ve yolcu taşıyacak. Ayın çevresinde yapılacak ilk yolculuğun müşterileri arasında Japon milyarder Yusaku Maezawa da var. Maezawa'nın bu yolculuk içi SpaceX'e ne kadar para ödediği bilinmiyor.
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