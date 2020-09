Elon Musk'tan akıllı telefonlar ve akıllı saatler için ilginç yorum!

Elon Musk Twitter'ı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Bazen yaptığı yorumlarla kullanıcıları çileden çıkartsa da Elon Musk, genelde paylaştığı bilgilerle takdir topluyor. Musk son olarak ise bir haber sitesinin Twitter hesabından paylaştığı haberi hakkında yorum yaptı. Haberin konusu ise Tesla'nın ortaklarıyla birlikte Tesla Watch adında bir akıllı saat geliştirdiği yönündeydi.

Tesla Watch haberine karşı yanıt Elon Musk'tan geldi. Musk, ''Kesinlikle Hayır.'' diyerek Tesla Watch geliştirildiğine dair haberleri yalanladı ve ''Akıllı telefonlar ve saatler dünün teknolojisi, Neuralink ise yarının teknolojisi.'' dedi. Böylece Elon Musk, Neuralink'in gelecekte akıllı telefonlar ve akıllı saatlerden çok daha fazlasını yapabileceğini ima etti.

Definitely not. Smartwatches & phones are yesterday’s technology, Neuralinks are the future.