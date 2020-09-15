Elon Musk'tan akıllı telefonlar ve akıllı saatler için ilginç yorum!

Elon Musk Twitter'ı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Bazen yaptığı yorumlarla kullanıcıları çileden çıkartsa da Elon Musk, genelde paylaştığı bilgilerle takdir topluyor. Musk son olarak ise bir haber sitesinin Twitter hesabından paylaştığı haberi hakkında yorum yaptı. Haberin konusu ise Tesla'nın ortaklarıyla birlikte Tesla Watch adında bir akıllı saat geliştirdiği yönündeydi.

ELON MUSK 'DÜNÜN TEKNOLOJİSİ' DEDİ

Tesla Watch haberine karşı yanıt Elon Musk'tan geldi. Musk, ''Kesinlikle Hayır.'' diyerek Tesla Watch geliştirildiğine dair haberleri yalanladı ve ''Akıllı telefonlar ve saatler dünün teknolojisi, Neuralink ise yarının teknolojisi.'' dedi. Böylece Elon Musk, Neuralink'in gelecekte akıllı telefonlar ve akıllı saatlerden çok daha fazlasını yapabileceğini ima etti.

Definitely not. Smartwatches & phones are yesterday’s technology, Neuralinks are the future. — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2020

PEKİ NEURALİNK'İN HEDEFİ NE?

Neuralink, insan beynine ufak bir çip yerleştirerek bazı kontroller yapmayı hedefliyor. Şirketin ilk hedefi ise bazı hastalara yardım etmek ve sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak. 28 Ağustos'ta Elon Musk, Neuralink'in ilk demo ürününü tanıtmış ve bir domuz üzerinde yer alan çipin yapabileceği birçok şeyi canlı yayınla göstermişti. O anları buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

