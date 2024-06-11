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Elon Musk'tan Apple'a yapay zeka OpenAI tepkisi! Yeni nesil iPhone'ları Faraday kafesinde saklayacak

11.06.2024 00:52
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Apple, yeni yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ı tanıttı, iPhone'larda Siri'ye, ChatGPT’nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurdu. Elon Musk ise, işletim sistemini OpenAI ile entegre ederse, güvenlik ihlaline yol açacağı gerekçesiyle Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacağını açıkladı. Musk "Apple, verilerinizi OpenAI'a teslim ettiğinde aslında neler olup bittiği hakkında hiçbir fikre sahip değil" dedi. Musk, iPhone'ları Faraday kafesinde saklanacağını duyurdu.

Elon Musk'tan Apple'a yapay zeka OpenAI tepkisi! Yeni nesil iPhone'ları Faraday kafesinde saklayacak

Elon Musk, X sosyal medya hesabından, Apple'ın geliştirici etkinliği WWDC'de iPhone telefonlar için ilan ettiği ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile işbirliğine dair paylaşımda bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ BİR GÜVENLİK İHLALİ"

OpenAI'ı işletim sistemi seviyesinde entegre ederse, Apple cihazlarının şirketlerinde yasaklanacağını bildiren Musk, "Bu, kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." ifadesini kullandı.

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CİHAZLARINI FARADAY KAFESİNDE SAKLAYACAK

Musk, şirketi ziyaret edenlerin de kapıda Apple cihazlarını teslim etmek zorunda kalacağını aktararak, cihazların Faraday kafesinde saklanacağını kaydetti.

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APPLE'I SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Apple’ın kendi yapay zeka uygulamasını geliştirmek yerine OpenAI’a güvenmesini de eleştiren Musk, “Apple'ın kendi yapay zekasını üretecek kadar akıllı olmaması, ancak bir şekilde OpenAI'nın güvenliğinizi ve gizliliğinizi koruyacağından emin olabilmesi açıkça saçma. Apple, verilerinizi OpenAI'a teslim ettiğinde aslında neler olup bittiği hakkında hiçbir fikre sahip değil.” değerlendirmesinde bulundu.

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CHATGPT'Yİ DUYURMUŞLARDI

Apple, bugün akıllı kişisel asistanı Siri ile gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişilebileceğini ve ChatGPT ile entegrasyonun yılın ilerleyen zamanlarında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya geleceğini bildirmişti.

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ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında ChatGPT'yi cihazlarına entegre etmek için Apple ile ortaklık yapmaktan mutluyum. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Apple Elon Musk iPhone
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