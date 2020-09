Elon Musk'tan Bill Gates'e sert sözler: En ufak bir fikri yok!

Elon Musk birçok kez en hararetli tartışmalar konusu haline geliyor. Fakat bu kez dolaylı yoldan da olsa Elon Musk'ı eleştiren isim dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates. Daha önce koronavirüs nedeniyle birbirlerine sert sözler söyleyen iki isim, bu kez Bil Gates'in kalem aldığı elektrikli araçlar yüzünden karşılıklı düelloya tutuştu.

Her şey Bill Gates'in elektrikli araçlar hakkında ele aldığı yazıda elektrikli TIR'lara ayrı bir parantez açmasıyla başladı. Gates, elektrikli TIR'ların pratik bir yöntem olmadığını söyleyerek, elektrikli araçların kısa mesafeli yolculuklar için yararlı olacağını, uzun mesafe yolculuklarda yarar sağlamasını beklemediğini ifade etti. Bill Gates'in bu sözlerine, Elon Musk'ın cevap vermediği bir evren düşünülemezdi. Nitekim öyle de oldu. Elon Musk, dolaylı yoldan Tesla'nın elektrikli TIR'ı Semi'yi eleştiren Musk'a sert bir cevap verdi.

He has no clue