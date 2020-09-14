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Elon Musk'tan Bill Gates'e sert sözler: En ufak bir fikri yok!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Elon Musk ve Bill Gates tekrar karşı karşıya geldi. Daha önce koronavirüs konusunda yaptığı yorumlar nedeniyle Bill Gates tarafından eleştirilen Elon Musk, bu kez Bill Gates'i sert sözlerle eleştirdi. Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk'ın Bill Gates'e bu kadar yüklenmesinin nedeni ise elektrikli TIR'lar.

Elon Musk'tan Bill Gates'e sert sözler: En ufak bir fikri yok!

Elon Musk birçok kez en hararetli tartışmalar konusu haline geliyor. Fakat bu kez dolaylı yoldan da olsa Elon Musk'ı eleştiren isim dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates. Daha önce koronavirüs nedeniyle birbirlerine sert sözler söyleyen iki isim, bu kez Bil Gates'in kalem aldığı elektrikli araçlar yüzünden karşılıklı düelloya tutuştu.

BİLL GATES ELEKTRİKLİ TIR'LARI ELEŞTİRDİ

Her şey Bill Gates'in elektrikli araçlar hakkında ele aldığı yazıda elektrikli TIR'lara ayrı bir parantez açmasıyla başladı. Gates, elektrikli TIR'ların pratik bir yöntem olmadığını söyleyerek, elektrikli araçların kısa mesafeli yolculuklar için yararlı olacağını, uzun mesafe yolculuklarda yarar sağlamasını beklemediğini ifade etti. Bill Gates'in bu sözlerine, Elon Musk'ın cevap vermediği bir evren düşünülemezdi. Nitekim öyle de oldu. Elon Musk, dolaylı yoldan Tesla'nın elektrikli TIR'ı Semi'yi eleştiren Musk'a sert bir cevap verdi.

ELON MUSK'TAN KISA AMA NET CEVAP

Elon Musk, Twitter'da bir takipçisinin ''Bill Gates'in elektrikli TIR'larla ilgili beyanları hakkında fikriniz nedir?'' sorusuna ''En ufak bir fikri yok'' dedi. Elon Musk'ın cevabı kısa olmasına rağmen hayli sertti. Bill Gates'ten ise Musk'ın sözlerine karşı henüz herhangi bir yanıt gelmedi. Fakat önümüzdeki aylarda bu ikilinin birçok konuda karşı karşıya gelmesi muhtemel gözüküyor.

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