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Elon Musk'tan 'bu kadarı da olmaz' dedirten Cybertruck cevabı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2020 13:58 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'da bir kullanıcının Cybertruck hakkındaki sorusunu yanıtladı. Musk'ın Cybertruck cevabı ise hem oldukça şaşırtıcı oldu hem de yok artık dedirtti.

Elon Musk'tan 'bu kadarı da olmaz' dedirten Cybertruck cevabı!

Elon Musk Twitter'ı en efektif şekilde kullanan kişilerden biri. Öyle ki Musk, genel duyurularını, Tesla ve Cybertruck hakkındaki en heyecan verici gelişmeleri Twitter hesabından paylaşıyor. Elon Musk bazen de takipçilerinin sorusuna sıra dışı şekillerde cevaplar veriyor. Bu soru cevap etkinliğinin bir benzeri bugün yaşandı.

CYBERTRUCK SUYA DAYANIKLI MI? ELON MUSK YANIT VERDİ

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın takipçilerinden biri, Cybertruck'ın suya dayanıklı olup olmadığı hakkında bir soru yöneltti. Avcı olduğu her halinden belli olan takipçi, Musk'a ''Hiç Cybertruck'ın sudan geçme derinliğini düşündün mü? Ben avlanıyorum, balık tutuyorum ve bazen nehirlerden geçmem gerekiyor. Aracıma zarar vermeden bunu yapabilir miyim?'' diye sordu. Musk'ın cevabı ise birçok duyguyu bir arada yaşattı.

cybertruck

CYBERTRUCK YÜZEBİLECEK!

Elon Musk'ın takipçisine cevabı ''Evet. Hatta bir süre batmadan yüzebilecek.'' şekilde oldu. Yani, Tesla'nın pick up modeli suya batmadan yüzebilecek. Bu noktada 'Kesin şaka yapıyordur' diye düşünmeyin sakın. Zira, Tesla'nın Model S gibi otomobilleri de tıpkı Elon Musk'ın söylediği gibi yeteneklere sahipler. Hatta Model S, suyla dolu bir tünelden hiçbir sorun yaşamadan geçebilecek kadar suya dayanıklı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk cybertruck Tesla SpaceX Twitter otomobil

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