Elon Musk'tan çok konuşulacak WhatsApp çıkışı: 'Güvenilemez' dedi, sosyal medyada olay yarattı!

Elon Musk'ın iddiasına göre 'WhatsApp'a güvenilemez'. Ünlü milyarder, şok bir tweet atarak WhatsApp'a güvenilemeyeceğini iddia etti. Olaylar ise tam olarak şöyle gelişti;

Twitter mühendisi olduğu söylenen Foad Dabiri isimli bir kullanıcı, WhatsApp uygulamasının kendisi uyurken sürekli olarak mikrofonu kullandığını iddia ederek bir tweet paylaştı.

Dabiri, söz konusu tweet'inde ise "Ben uyurken ve sabah 6'da uyandığımdan beri WhatsApp arka planda mikrofonu kullanıyor (ve bu sadece zaman çizelgesinin bir parçası!) Neler oluyor?" ifadelerine yer verdi.

ELON MUSK: "WHATSAPP'A GÜVENİLEMEZ"

Ünlü milyarder, WhatsApp'ın telefonunun arka planında mikrofonu kullandığını iddia eden kullanıcıya, tweet'ini alıntılayarak yanıt verdi ve şöyle yazdı:

"WhatsApp'a güvenilemez"

Musk'ın bu çıkışı sosyal medyada gümde olurken, ünlü milyarder "WhatsApp'ın Meta / Facebook'a ait olduğunu bu kadar çok insanın fark etmemesi inanılmaz" diyen başka bir kullanıcıya da cevap verdi.

Musk bu yanıtında ise WhatsApp kurucularının Meta/Facebook'tan ayrılmalarından, #deletefacebook kampanyasını başlatmalarından ve Signal'in kurulmasına büyük katkı sağladıklarından, Facebook hakkında öğrendiklerinin ve WhatsApp’taki değişikliklerin onları büyük ölçüde rahatsız ettiğinden bahsetti.

Musk daha sonra tuhaf bir şekilde "Hiçbir şeye güvenme, hatta hiçbir şeye güvenme" diye bir tweet attı.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

WhatsApp Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Meta çatısı altındaki şirket, Pixel telefonu ve WhatsApp ile ilgili bir sorun paylaşan Twitter mühendisi ile iletişim halinde olduklarını belirterek, bunun Android'deki bir hata olabileceğini, Google'dan bunu araştırmasını ve düzeltmesini istediklerini açıkladı.

WhatsApp açıklamasının ikinci tweet'inde ise kullanıcıların mikforon ayarları üzerinde tam kontrole sahip olduklarını dile getirerek, "İzin verildikten sonra, WhatsApp mikrofona yalnızca bir kullanıcı arama yaparken veya sesli not ya da video kaydederken erişir - ve o zaman bile, bu iletişimler uçtan uca şifreleme ile korunur, böylece WhatsApp bunları duyamaz" ifadelerini kullandı.



