Elon Musk'tan dikkat çeken açıklamalar! Herkesin merak ettiği konuya değindi: Yaklaşık bir yıl daha...

Elon Musk'ın Twitter CEO'luğunu ne zaman bırakacağı merak konusu olmuştu. Bloomberg'in haberine göre Elon Musk, yeni bir CEO'ya görevi devretmeden önce Twitter'da işleri yoluna koymak için bu yılın geri kalanına ihtiyacı olabileceğini söyledi. Yani Musk, yaklaşık olarak 1 yıl daha Twitter'ı yönetebilir. Bunun da milyarderin Tesla'yı yönetmekten uzaklaştığı yönündeki endişeleri artırabileceği söyleniyor.

ELON MUSK'TAN 'İSTİKRAR' VURGUSU

Çarşamba günü Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne uzaktan bağlanan Musk, "Organizasyonu istikrara kavuşturmam ve finansal olarak sağlıklı bir yerde olduğundan ve ürün yol haritasının net bir şekilde ortaya konduğundan emin olmam gerekiyor" dedi.

YENİ TWITTER CEO'SU HAKKINDA...

Musk, yeni CEO konusu hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü milyarder, "Bu yılın sonuna doğru şirketi yönetecek başka birisini bulmak için iyi bir zamanlama olacağını tahmin ediyorum," diye konuştu. Musk, bu yılın sonuna doğru şirketin istikrarlı bir hâle gelmesini düşündüğünü de ekledi.

Musk, ekim ayında görevi devraldığından bu yana bir noktada kenara çekilmeyi planladığını söylemiş, ancak bunun ne zaman olacağını belirtmemişti.

